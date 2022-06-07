«خزنة داتا سنتر» تدير 12 مركز بيانات في المنطقة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصبحت «خزنة داتا سنتر»، بعد التوقيع الرسمي لاتفاقية دمج مراكز البيانات التابعة لمجموعة «&e»، ومجموعة «جي 42»، الشركة الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، تدير اليوم رسمياً شبكة مراكز البيانات المشتركة الاثني عشر الجديدة، لتصبح أكبر مزود لمراكز البيانات في الإمارات والشرق الأوسط.

وجعلت الشراكة بين المجموعتين من «خزنة داتا سنتر»، شركة قوية ومؤثرة في قطاع مراكز البيانات، وقادرة على توفير الخدمات الفعالة للشركاء والعملاء والمستخدمين. وستدعم هذه الخطوة أيضاً إنشاء منظومة رقمية شاملة في الإمارات وخارجها.

وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: يسرنا أن تؤتي شراكتنا مع «&e» ثمارها، من خلال دمج أصول مراكز البيانات لدينا في «خزنة داتا سنتر». وقد أصبحت «خزنة» على مر السنين، نموذجاً يحتذى به، كشركة تدعم وتشغّل أفضل البنى المعلوماتية لمراكز البيانات في فئتها.

من جانبه، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ «&e المؤسسات»: يسهم توقيع الاتفاقية مع «جي 42»، في تعزيز قدراتنا على تصميم وتسليم البنى التحتية، بما يتماشى مع رؤيتنا في تمكين التحول الرقمي للشركات والحكومات والمجتمعات. وستتيح لنا هذه المرحلة الجديدة، الاستفادة من استثماراتنا وخبراتنا، لتوفير البنية التحتية الرقمية المتطورة.

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