نمو الرخص التجارية في الفجيرة خلال الأشهر الأربعة الأولى 2022

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أن الإمارة تشهد نمواً متواصلاً للأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة، في ظل ما يتم توفيره من الكثير من المزايا للمستثمرين المحليين والدوليين، لافتاً إلى أن إدارة التراخيص التجارية حققت نمواً في عدد الرخص، وذلك وفقاً لتقرير الثلث الأول من العام (يناير - أبريل).

وشهدت إدارة التراخيص التجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى تسجيل حوالي 355 رخصة اقتصادية جديدة لمختلف الأنشطة الاقتصادية التجارية والمهنية والصناعية والحرفية وحوالي 652 تصريحاً اقتصادياً، وتم حجز 569 اسماً جديداً إلى جانب إصدار 404 موافقات مبدئية. وأوضح أن الرخص المجددة بلغت 2755 رخصة، أما التعديلات في التراخيص فشملت 2175 رخصة.

وأشار إلى إن إدارة الرخص التجارية منوط بها إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية وكذلك السجل التجاري، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتمثلة في حجز الأسماء التجارية وإصدار تصاريح الحملات الترويجية والتنزيلات والتوزيع، وكذا التحقق من تطبيق أحكام القوانين المعمول بها بالتفتيش المستمر على المنشآت المختلفة.

قنوات ذكية

وأكد المضي قدماً بتوفير قنوات ذكية تفاعلية للأفراد والشركات، قائلاً: نبذل قصارى جهدنا لتلبية توقعات العملاء وقدمنا العديد من الخدمات ونتفاعل معهم دائماً. وذكر أن البلدية استفادت من توفر أحدث الأنظمة والبرامج لضمان استمرارية تقديم خدماتها بجودة عالية، وذلك من خلال مركز إسعاد المتعاملين، وقاعدة بيانات المتعاملين «سي ار ام»، واعتماد الهوية، إلى جانب استخدام اتفاقية UAE PASS في التوقيع الإلكتروني، وتوفر نوافذ الخدمة السريعة «دريشة»، وبرنامج مكتبي معي، إضافة إلى التطبيقات الذكية المتاحة من رخصتي وسمارت فجيرة وأيضاً وجود مركز اتصال متطور.

وأوضح أن تطبيق الرخص التجارية لبلدية الفجيرة له مميزات عدة تشتمل على تجديد رخصة تجارية، واستفسار عن الرسوم والمتطلبات، والتحقق من صحة الوثائق التجارية، وتحديد موقع رخصة محددة على خريطة جوجل، والبحث في الرخص على أساس الأنشطة.

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