«ملتيبلاي» تنضم إلى سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «ملتيبلاي» وهي شركة قابضة مقرها أبوظبي، انضمامها إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط ضمن سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية (FTSE GEIS)، وذلك عقب اختتام المراجعة ربع السنوية لمؤشرات «فوتسي راسل» خلال يونيو الجاري. وسيصبح هذا التغيير سارياً ابتداءً من يوم الاثنين 20 يونيو.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: يمثّل انضمام «ملتيبلاي» إلى سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية عقب ستة أشهر من تاريخ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً فارقاً في تاريخ المجموعة، كما يعكس أداءها القوي وعلاقتنا المتينة مع مجتمع المستثمرين. وستعزز هذه الخطوة من حضورنا وستجذب المزيد من المساهمين، كما ستساهم في ترسيخ مكانة سوق أبوظبي المالي كأحد أفضل الأسواق المالية الدولية.

وفي مارس، تم إدراج «ملتيبلاي» في المؤشر المرجعي الجديد لسوق أبوظبي- مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15)، وهو أول مؤشر يتم تطويره بموجب الشراكة بين سوق أبوظبي وشركة «فوتسي راسل».

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