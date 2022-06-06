تعاون بين «فاس لابس» و«ڤاليو» لتقديم حلول تمويل استهلاكي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شركتا «فاس لابس» المتخصصة في تجارة التجزئة، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «ڤاليو» للتمويل الاستهلاكي، وسوف تتيح الاتفاقية تسريع التوسع الجغرافي لڤاليو، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقاً، لتعزيز نمط الحياة المتطور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدخول السوق السعودي لتوفير حلول التمويل الاستهلاكي الرقمي من خلال شركة فاس للتمويل.

وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، ستصبح شركة فاس للتمويل مملوكة بنسبة 65 % من قبل فاس لابس، و35 % من قبل ڤاليو، وستقدم منتجاتها وخدماتها تحت العلامة التجارية ڤاليو.

وستسهم المنصة الحالية لشركة ڤاليو بقدراتها التكنولوجية وتاريخها الحافل بالإنجازات، في تسريع قدرة فاس للتمويل على تطوير وتوسيع نطاق منصة تسوق متكاملة، تقوم بتقديم حلول التمويل الرقمي سهلة الوصول. ستتوفر الخدمات عبر شبكة البيع بالتجزئة الواسعة، التابعة لشركة الحكير السعودية، والتي تضم حوالي 1,684 متجراً، بالإضافة إلى المتاجر الإلكترونية، مثل فوغاكلوسيت، والمواقع الإلكترونية الأخرى الخاصة بكل علامة تجارية، بما في ذلك 14 موقعاً في المملكة، كما ستشمل موزعين وشبكات بيع بالتجزئة وتجار آخرين، لتغطي بذلك السوق السعودي بكامله.

وقال محمد مراد، العضو المنتدب لشركة المراكز العربية والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه: الحكير والمراكز العربية معاً، لديهما تاريخ طويل من الشراكات الناجحة، ويحظى كلاهما بفرق عمل قوية ومتخصصة، ساهمت في خلق بصمة واضحة في قطاع البيع بالتجزئة في المملكة.

وأضاف: إن إطلاق فاس للتمويل والشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو، يتماشيان بشكل كامل مع التزامنا بتقديم تجربة متميزة عبر قنوات تسوق شاملة. ومن خلال دمج حلول الدفع المبتكرة، نتيح قوة شرائية أعلى لعملائنا مما يخلق قيمة أكبر لهم، وكل ذلك متاح من خلال منصة رقمية واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستأجرين لدينا، الاستفادة من هذه المنصة الشاملة بكل مميزاتها.

من جانبه، قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة: نتشرف بالتعاون مع شركة فواز عبد العزيز الحكير، وشركة المراكز العربية، حيث تأتي هذه الشراكة، كجزء من استراتيجيتنا للدخول بمنتجاتنا في أسواق جديدة. إن المكانة المهمة للمملكة العربية السعودية، باعتبارها أكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي، والتزايد السكاني الذي تشهده، إلى جانب اقتصادها القوي، يوفر فرصة كبيرة لشركة ڤاليو، لتلبية احتياجات المستهلكين المتزايدة للوصول إلى التمويل، من خلال الخدمات الرقمية. ولدى المجموعة المالية هيرميس وجود في السوق السعودي منذ عام 2007، وتقدم خدمات الوساطة والبحوث والاستشارات المالية، ونحن ملتزمون تجاه هذا السوق بإحداث تغيير واسع، ضمن القطاع الذي نعمل من خلاله.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز