«نتورك إنترناشيونال» و«فريدوم باي» تدعمان الضيافة والتجزئة في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

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تسعى «نتورك إنترناشيونال»، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتطوير وتوسيع نطاق منتجاتها لقطاع الضيافة لاحقاً للشراكة الاستراتيجية مع شركة تكنولوجيا مالية من الجيل القادم «فريدوم باي» (FreedomPay).

وتوقعت نتائج دراسة صادرة أخيراً أن يسهم قطاع السياحة في الإمارات بنحو 280.6 مليار درهم في إجمالي الناتج المحلي للدولة بحلول عام 2028. وباعتبارها أكبر شركة مستحوذة لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، تتطلع «نتورك إنترناشونال» إلى تعزيز دعمها لقطاع الضيافة في الدولة من خلال تزويده بأفضل الممارسات التقنية العالمية لتوفير تجارب سلسة وآمنة وخالية من المتاعب للعملاء.

وستتمكن «نتورك إنترناشيونال» بفضل تعاونها مع «فريدوم باي» من تزويد عملائها من شركات الضيافة في أنحاء الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بمنصة مدفوعات متكاملة تغطي كافة عمليات قطاع الضيافة بما في ذلك نظام الحجز في مكاتب الاستقبال، والمطاعم والمقاهي، والمنتزهات الترفيهية، والمنتجعات الصحية وغير ذلك.

كما سيمنح هذا الحل الفنادق وسلاسل التجزئة أنظمة دفع مطورة عبر كافة المرافق التابعة لها، وإمكانات متعددة القنوات، ما يضمن تلبية تطلعات العملاء وتزويدهم بوسائل الدفع المفضلة لديهم.

تسوق آمن

وقال كريس كروننتال، رئيس شركة «فريدوم باي»: «يتعين على التجار في العالم اليوم منح عملائهم تجارب تسوق آمنة ومتعدد القنوات وتحمل طابعاً شخصياً، وفي ضوء ذلك، تواصل الشركات العالمية اختيار (فريدوم باي) نظراً لمكانتها كشريك تجاري تكنولوجي موثوق، ونحن بدورنا نتطلع للتعاون مع (نتورك إنترناشيونال) لتقديم خدمات منصتنا الحائزة على عدة جوائز في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتأكيد أن هذه الشراكة ستفتح لنا آفاقاً واسعة لانضمام آلاف التجار في قطاعات الضيافة والتجزئة والمطاعم والمقاهي، لنمنحهم وصولاً يسيراً إلى منصتنا ليستفيدوا من شبكتها العالمية المتصلة بالمشهد التجاري ككل».

وتسعى «نتورك إنترناشيونال» من خلال الشراكة مع «فريدوم باي»، شركة التكنولوجيا المالية الحائزة على عدد من الجوائز وبراءات الاختراع، إلى إبرام علاقات وثيقة تجمع التجار والمستهلكين بالاستفادة من منصتها الموحدة والبوابة الإلكترونية المتطورة، ما يتيح لها تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لصالح قطاعات واسعة بما في ذلك الفنادق والمطاعم وسلاسل التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبفضل هذه الشراكة يستفيد التجار من أعلى مستويات الأمان على مستوى بيانات المدفوعات، ويمتلكون حلولاً وتقنيات ناشئة في قطاع المدفوعات لتعزيز كفاءة عملياتهم التشغيلية، والارتقاء ببرامج الولاء وخدمات القيمة المضافة، مع الحفاظ على أهداف العلامة التجارية العالمية أو الإقليمية في كافة المتاجر والمرافق التابعة لهم.

الحلول الرقمية

وقال أندرو كي، مدير عمليات الاستحواذ للمجموعة لدى «نتورك إنترناشيونال»: «يسرنا في (نتورك إنترناشيونال) مواصلة دعم قطاع الضيافة في دولة الإمارات باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الدولة، وفي ضوء جهود القطاع لمواكبة ضرورات المرحلة الجديدة التي تشهد استخداماً متزايداً على الحلول الرقمية التي تضع العملاء في المقام الأول، كما نهدف إلى تأهيل التجار ودعمهم بإمكانات المدفوعات المتطورة من الجيل المقبل، والتي ستمكنهم من خلق تجارب مثمرة للضيوف مع تعزيز كفاءة عملياتهم التشغيلية. ونحن على ثقة بأن القطاع السياحي في هذه المنطقة يقدم فرصاً قيمة للغاية لذلك هناك حاجة ماسة لمده بكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير خيارات دفع متعددة القنوات تضمن حصول العملاء على تجربة شراء في غاية السلاسة والأمان».

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