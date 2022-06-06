12.7 مليار دولار تداولات «دبي للسلع» في مايو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، عن تسجيلها معدل اهتمام شهرياً مفتوحاً بلغ 116,929 عقداً خلال مايو الماضي، واستمرت محفظة منتجات المعادن الثمينة في البورصة، بالإضافة إلى عقود العملات الرئيسية الست، في تصدر نشاط التداول في البورصة.

وسجلت أحجام التداول على كل من عقد الذهب الآجل وعقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة نمواً قوياً منذ بداية العام وحتى تاريخه بنسبة 200 و359٪ على التوالي مقارنة بالعام السابق.

وبلغ حجم التداول على محفظة العملات الرئيسية الست لبورصة دبي للذهب والسلع 28,963 عقداً بقيمة 1,460 مليون دولار. وكان أقوى أداء لعقود العملات في البورصة من نصيب العقود الآجلة لليورو والجنيه الإسترليني، إذ سجل معدل حجم التداول اليومي نمواً هائلاً على أساس سنوي بلغ 1123% و1125٪ على التوالي.

واستمر نمو الطلب على الأصول المدعومة بالروبية الهندية خلال شهر مايو، مع وصول حجم التداول على عقود خيارات الروبية في بورصة دبي للذهب والسلع خلال الفترة المنقضية من 2022 إلى 23,205 عقود، بقيمة 2.5 مليون دولار.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «واصل المشاركون في السوق خلال شهر مايو توجههم نحو الأصول الآمنة، إلى جانب محفظة العملات الرئيسية الست، وذلك في ظل استمرار التضخم وتقلبات السوق. وكان هذا الأمر جلياً من خلال ما شهدناه من نمو قوي في أحجام التداول على عقود الذهب الآجلة وعقود اليورو والجنيه الإسترليني. وتتمتع بورصة دبي للذهب والسلع بوضع جيد يوفر لأعضائها قدرة ممتازة للتحوط ضد المخاطر، وفي هذا السياق فإننا نتطلع إلى طرح منتجات جديدة خلال الشهر المقبل».

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