«دوبال القابضة» تحصد 3 جوائز من «ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا»

المصدر: دبي - وام

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حظيت «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والكهرباء والطاقة والصناعة، مع شريكها KNOW Creative، بتكريم لافت خلال حفل «جوائز ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا 2022» الذي أقيم في دبي، مما يعزز التزام الشركة تجاه الاستدامة والمساهمة في التنوع والتحول الصناعي للدولة.

وحصلت «دوبال القابضة» على 3 جوائز، منها جائزتان ذهبيتان ضمن فئة «أفضل مشروع تطوير علامة تجارية لتغير الرسالة والقيم والمكانة» وفئة «أفضل هوية مرئية في قطاع الصناعة والمواد الأساسية»، وميدالية برونزية ضمن فئة «أفضل استخدام للطباعة».

وتأتي الجائزة ضمن فئة «أفضل مشروع تطوير علامة تجارية لتغير الرسالة والقيم والمكانة» كشهادة اعتراف بإعادة تحديد موقع المؤسسة لتعكس نهجاً جديداً لأعمالها، بينما تعترف فئة «أفضل هوية مرئية» بالهوية التي تم تطويرها واستخدامها من قبل العلامة التجارية، فيما تجسد الجائزة البرونزية عن فئة «أفضل استخدام للطباعة» الدور الذي لعبته الطباعة والخط في مسيرة العلامة التجارية.

وتعتبر «جوائز ترانسفورم الشرق الأوسط وأفريقيا» برنامج الجوائز الوحيد الذي يمنح أفضل عمل للعلامة التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر منصة مهمة لقياس وعرض العمل الرائع في المنطقة. وتكرم الجوائز التميز وتكافئ الابتكار في العلامات التجارية، بدءاً من الوكالات العالمية الكبرى وصولاً إلى المؤسسات المحلية الصغيرة.

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