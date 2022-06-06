4 أطنان من الأسماك تورد لتعاونية الاتحاد يومياً لتلبية طلبات ورغبات المتسوقين

المصدر: دبي - البيان

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قال يعقوب البلوشي مدير إدارة تجارة الأغذية الطازجة في تعاونية الاتحاد: إن متوسط كمية الأسماك الطازجة الموردة لأقسام الأسماك في مختلف فروع التعاونية بدبي يومياً تتراوح من 3 إلى 4 أطنان من الأسماك المحلية والمستوردة والقشريات، مؤكداً أن أقسام الأسماك تعمل بكامل طاقتها، إذ تم تشغيل جميع الأقسام الموجودة في الفروع الجديدة التي تم افتتاحها خلال العام الماضي، وزيادة أنواع الأسماك المحلية والمستوردة الموجودة فيها لتلبية طلبات ورغبات المتسوقين المختلفة.

وأضاف إنه يتم توريد يومياً للتعاونية من 120 إلى 150 صنفاً من الأسماك الطازجة المحلية والمستوردة مثل الشعري والصافي والهامور والكنعد والبياح والنقرور والجش والخباط والقباب، والسالمون والسبريم والسيباس وأنواع الروبيان المختلفة.

وبين أن المواقع الاستراتيجية لأفرع تعاونية الاتحاد المنتشرة بمختلف مناطق دبي، والتي تعد إحدى الوجهات العائلية الفريدة للتسوق، مصممة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين من جميع أنواع اللحوم والأسماك الطازجة والخضراوات والفواكه بأسعار تنافسية عبر أقسام مخصصة لها، ما ساهم في زيادة الإقبال عليها منذ بداية العام الجاري 2022.

ولفت بأن التعاونية وفرت أصنافاً جديدة من عبوات التغليف التي تحافظ على جودة الأسماك، وتحافظ على حرارة الأصناف المشوية والمطهية لفترة أطول، إضافة إلى توفير طريقة جديدة للشوي بجانب خدمة الشوي في الأفران بأسعار رمزية، مشيراً إلى أن أقسام الأسماك تحرص على تقديم خدمات تناسب رغبة وطلبات زبائن التعاونية، إذ إن دور التعاونية لا يقتصر فقط على توفير المنتجات ذات الجودة العالية بل يتعدى ذلك إلى تقديم خدمات إضافية مجانية مثل التقطيع والتنظيف والتغليف مع الالتزام بمعايير وشروط الصحة والسلامة.

وتابع إن التعاونية توفر أيضاً خدمة القلي إلى جانب خدمة الشواء لتلبية جميع الأذواق حسب النكهات بأسعار رمزية للكيلو من خلال أفضل الطهاة المتمرسين، إذ تحرص على تزويد قسم الشواء باستمرار بأفضل معدات الطهي العالمية، كما تحرص على اتباع أعلى معايير الجودة، سواء في المكونات الطازجة المستخدمة أو في المكونات الأخرى من خضراوات وتوابل لتمنح روّاد التعاونية تجربة تذوق استثنائية، بالإضافة إلى توفير أحدث نظم السلامة المعروفة عالمياً.

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