«ديليفرو» تفتتح خامس مطبخ سحابي في دبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت ديليفرو، إحدى شركات توصيل الطعام في الإمارات، افتتاح فرع خامس لمنصة إديشنز المتخصصة بالمطاعم السحابية في منطقة مردف بدبي، لتتيح للمطاعم الشريكة توسيع نطاق خدماتها، وتغطية مجموعة جديدة من الأحياء السكنية. ويقدم المطبخ السحابي الجديد، خيارات متميزة من المطاعم للعملاء في منطقة مردف، وإمكانية الوصول إلى خياراتٍ متنوعة من أشهى المأكولات والمشروبات. وكانت ديليفرو أطلقت المطبخ السحابي الأول لها في 2017، لتقديم خيارات أوسع من الطعام لعملائها في جميع أنحاء دبي. وتتيح الفرصة للمطاعم الشريكة، لتوسيع أعمالها، والوصول إلى فئات جديدة من العملاء.

ويضم الفرع الجديد لإديشنز، 10 مطابخ قادرة على استضافة مجموعة واسعة من الشركاء والمطاعم الافتراضية، التي تقدم خيارات أوسع من الطعام للعملاء في مردف والمناطق المحيطة بها، مثل المزهر والخوانيج ومدينة دبي العالمية ودبي فستيفال سيتي والمنطقة الحرة بمطار دبي، حيث يمكن للعملاء في هذه المناطق، الطلب عن طريق تطبيق ديليفرو.

وتشمل قائمة المطاعم الشريكة للفرع الجديد، علامة فومو المحلية، والتي تدخل عالم المطابخ السحابية للمرة الأولى على الإطلاق. وتنضم إليها مفاهيم افتراضية رائدة في مجال المطابخ السحابية، مثل جو جريك! وجو هيلثي! وتشمل القائمة علامات أخرى، مثل ليه جالوسيتس وبورو بلانكو وكالي بوكي وأساي آند ذا ترايب وفريندز آفينيو كافي.

وتشهد منطقة مردف ومحيطها، نمواً متسارعاً في مشاريع التطوير العمراني للمساكن والشركات، وهو ما يرفع مستويات الطلب، ويتيح الفرصة لأهم العلامات في المدينة، لتقديم خدماتها فيها. وسارعت بعض أفضل العلامات في الإمارة، لحجز مكان لها في فرع إديشنز الجديد في مردف، بفضل مجموعة من العوامل، مثل النتائج الإيجابية للفروع الأربعة المنتشرة في دبي، وتزايد الوعي بأهمية المنطقة القريبة من المطار، وثقة العملاء بالبنية التحتية التي تتمتع بها ديليفرو.

وتم تصميم منصة إديشنز، وفق نموذج توصيل طلبات الطعام، الذي يُتيح للمطاعم القدرة على توسيع أسواقها نحو مناطق جديدة، دون الحاجة للاستثمار في تطوير مواقع فعلية جديدة لها. وأثبت هذا المفهوم فعاليته بشكل كبير خلال أزمة كوفيد 19، عندما تحوّل تركيز غالبية المطاعم على خدمة توصيل الطعام.

ويحظى سائقو التوصيل، بفرص أكثر للعمل، بفضل التشكيلة الواسعة من العلامات التي تُطلق أنشطتها في المناطق السكنية من مردف، كما يتسنى للسائقين قبول مجموعة أوسع من الطلبات، دون الحاجة إلى مغادرة المنطقة. ويحرص تصميم منصة إديشنز منذ البداية، على تحسين ظروف توصيل طلبيات الطعام، من حيث الكفاءة والتوقيت. ويؤدي ارتفاع أعداد طلبات التوصيل، إلى زيادة دخل سائقي التوصيل، ما يُسلط الضوء على الدور الإيجابي الذي يلعبه إطلاق الفرع الجديد من ديليفرو إديشنز في الاقتصاد الإماراتي.

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