«الإمارات للزجاج» تحتفل بمرور 25 عاماً على بدء عملها

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل الإمارات للزجاج، المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، بمرور 25 عاماً على بدء عملها لتصبح المنتج الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. ونجحت الإمارات للزجاج في تطوير أكثر من 70 منتجاً من الزجاج المطلي، وأكثر من 400 نوع مختلف من الزجاج، وساهمت بأكثر من 27 مليون متر مربع من الزجاج في مشاريع متعددة خلال ربع قرن من العمل المتواصل.

وقال أحمد الشارد، رئيس العمليات في دبي للاستثمار: الاحتفال بمرور 25 عاماً في قطاع صناعة الزجاج علامة فارقة في هذه الصناعة الناشئة والمتطورة في المنطقة، وتفخر دبي للاستثمار بأن تكون مساهماً كبيراً في رحلة التطور هذه. وعبر البدء بخط طلاء تيرا جي في 2009، وصولاً إلى تركيب خط تقوية الزجاج الجامبو، قطعت شركة الإمارات للزجاج شوطاً كبيراً في هذه الصناعة مرتكزة على تطوير وتعزيز الأعمال حتى أصبحت قادرة على توريد الزجاج للمشاريع الضخمة ليس فقط على المستوى الإقليمي، ولكن على المستوى الدولي أيضاً.

وتمكنت شركة الإمارات للزجاج عبر تجهيزاتها المتطورة من تلبية المتطلبات الأكثر تحدياً للاستشاريين والمهندسين المعماريين من حيث القوة والجماليات، حيث نجحت في تطوير وتنويع مجموعة منتجاتها باستمرار، مثل الزجاج الصلب، والزجاج المطلي الذي يتحكم في أشعة الشمس، والزجاج ذي الطلاء الفضي الفردي والمزدوج منخفض الانبعاث المتاح بجميع الألوان.

وتضم مجموعة منتجات الشركة التي حققت نجاحاً كبيراً، مجموعة متنوعة من سلسلة إيميكول لواجهات المباني من الزجاج المتوسط وعالي الأداء الذي يتحكم في ضوء الشمس، ومنتجات الزجاج المطلي، والزجاج الذي يدعم السلامة والأمن مثل الزجاج المقاوم للرصاص، والزجاج المقاوم للحريق، والمتحكم في الصوت، والزجاج المصفح، وكذلك زجاج أرامكس المبتكر المضاد للانعكاس، وزجاج سمارت لايت القابل للتحويل الذي يتحول من زجاج شفاف إلى معتم ومنتجات زجاجية أخرى مغلفة بطبقة سيراميك، والعديد من العناصر الأخرى التي تم ابتكارها لتعمل إما كناشرات للضوء أو كميزات جمالية تعكس التراث المحلي والقدرة على دمج العناصر التقليدية في العمارة الحديثة والمعاصرة.

وتواصل الإمارات للزجاج تعزيز التكنولوجيا من خلال إضافة جهاز قطع الزجاج الآلي ذي التقنية العالية، وآلة القطع ذات التقنية المتقدمة بحجم جامبو 8 أمتار وآلة الطباعة الرقمية بحجم جامبو، مما يسهل التعامل مع منتجات الزجاج عالي الأداء القابل للتقسيم، والطباعة الرقمية وخيارات الطلاء المبتكرة عبر المنطقة.

وتلتزم شركة الإمارات للزجاج بالمتطلبات الصارمة للسلطات التنظيمية، حيث تحدد أكواد التزجيج المحلية في المنطقة ومنتجات الزجاج المطلي عالية الأداء التي تنتجها الشركة مع العزل المزدوج والثلاثي، وتوفر أداءً حرارياً ممتازاً مع زيادة نقل الضوء المرئي.

وتنفذ الشركة مشاريع في جميع أنحاء دولة الإمارات والسعودية والكويت ومصر وقارة إفريقيا والمملكة المتحدة، وتقدر قيمة المشاريع الضخمة لشركة الإمارات للزجاج بأكثر من 130 مليون درهم. ويعمل بالشركة في الوقت الحالي أكثر من 330 موظفاً مع وحدتين لمعالجة الزجاج ومستودع يمتد على مساحة 1360 متراً مربعاً في الإمارات. وتخطط الشركة لتوسيع نطاق تواجدها في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط.

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