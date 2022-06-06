"منطقة عجمان الحرة" تؤكد أهمية دور المناطق الاقتصادية الخاصة في دفع عجلة نمو المشاريع التجارية

المصدر: عجمان- البيان

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شاركت منطقة عجمان الحرة بـ"مؤتمر قمة المناطق الاقتصادية الخاصة لمنطقة المتوسط وإفريقيا" في إسبانيا في الفترة بين 31 مايو و2 يونيو، والذي عُقد بالتزامن مع "أسبوع اللوجستيات في منطقة المتوسط "، وعلى هامش "المعرض الدولي للوجستيات ومناولة المواد" في برشلونة". ومثَّل منطقة عجمان الحرة في المؤتمر بشاير الكميتي الشامسي، المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال؛ وشيخة النعيمي، المدير التنفيذي للعمليات التجارية.

وشاركت بشاير الكميتي في جلسة نقاشية حول "تنامي دور المناطق الاقتصادية الخاصة"، حيث أكدت أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة وتأثيرها على المشاريع التجارية في نواحي مختلفة، مبرزةً الدور الذي تلعبه في أوقات الأزمات، ومساهمتها في الارتقاء بالنمو في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتحديد مسار قطاع سلاسل القيمة العالمية. كما تضمنت الجلسة محاور عديدة، من ضمنها مدى تأثير المناطق الاقتصادية الخاصة في رفع المهارات وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي في المنطقة، وتأثير عملية الرقمنة على القطاع.

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: تأتي مشاركتنا في القمة تماشياً مع رؤيتنا الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة حاضنة للأعمال، تدعمها بنية تحتية متقدمة وحزمة من الابتكارات الرقمية والخدمات التنافسية الرائدة، ومنظومة تشريعية مرنة في سبيل إتاحة تجربة استثمارية فريدة في إمارة عجمان ودولة الإمارات. وتساهم هذه الخطوة في تعزيز تنافسية الإمارة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستشراف فرص استثمارية جديدة، وتسهيل مزاولة الأعمال."

وعلى هامش مشاركته في المؤتمر، التقى وفد منطقة عجمان الحرة بكل من بلانكا سوريجيه، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في برشلونة، ودييجو موريسيو جايتان جاليندو، مدير عام المنطقة الحرة في بوغوتا- كولومبيا، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستثمرين ورجال الأعمال. كما تباحث الوفد مع المناطق الحرة المشاركة حول سبل التعاون المشترك بما يعزز الخطط الاستثمارية والتوجهات التوسيعة للطرفين، مستعرضاً محفظته المتكاملة من الخدمات والتسهيلات المصممة لتلبية متطلبات المستثمرين ضمن 22 قطاعاً مختلفاً، بما فيها التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

كما زار الوفد مركز مركز الأعمال "دي فاكتوري" الذي تديره المنطقة الحرة في برشلونة، والذي يقدم الخدمات المتنوعة دعماً للشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، وساهم في تطبيق عدد من الابتكارات في مجال النقل والخدمات.

وتأتي مشاركة منطقة عجمان الحرة بالمؤتمر لتساهم في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمشاريع والاستثمارات التجارية، وعكست توجهاتها المستقبلية في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة حاضنة لنمو وتوسع الأعمال عبر رفدها بمرافق وبنية تحتية حديثة وخدمات متنوعة وحلول متقدمة، تماشياً مع الرؤى والاستراتيجيات الإنمائية في إمارة عجمان ودولة الإمارات بصفة عامة.

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