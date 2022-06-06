«دبي المالي العالمي» يعزز مكانة الإمارة بين المؤسسات الأمريكية مركزاً عالمياً للابتكار

المصدر: دبي - البيان

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نجح مركز دبي المالي العالمي باستقطاب موجة جديدة من الاهتمام إلى إمارة دبي، وجذب شركات الخدمات المالية الأمريكية الساعية لاغتنام الفرص التي تقدمها المنطقة عبر تأسيس حضورها في مركز دبي المالي العالمي. وبدا هذا الاهتمام الواسع بإمارة دبي جلياً خلال الاجتماع الذي جمع وفداً رفيع المستوى من مركز دبي المالي العالمي بقيادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، مع لفيف من العملاء المحتملين والحاليين وكذلك مجموعة من الهيئات والمؤسسات المرموقة في نيويورك وسان فرانسيسكو.

وبحث المجتمعون آفاق التعاون المشترك والوفاء بالالتزامات عبر ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة لمزاولة الأعمال في المنطقة، وتكريس موقع مركز دبي المالي العالمي كحاضنة جذابة للمواهب يعمل بموجب القانون الإنجليزي العام.

واستضاف مركز دبي المالي العالمي وبنك ستاندرد تشارترد ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي جلسة حوارية حصرية سلّطت الضوء على دور إمارة دبي كمركز مالي عالمي، وإمكانات مركز دبي المالي العالمي التي تجعله وجهة جذابة لأفضل المواهب والشركات وشهدت الجلسة حضور آمنة بن زعل المهيري، القنصل العام للإمارات في نيويورك، والتي أكدت على العلاقة الوثيقة التي تجمع الإمارات بالولايات المتحدة، والتي تشمل 23 مليار دولار من التبادل التجاري سنوياً، ومكانة الإمارات ودبي كمراكز متميزة للنشاط التجاري، علاوة على البنية التحتية العالمية التي يمتلكها مركز دبي المالي العالمي. كما ركزت الندوة على أن تأمين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الابتكار ودعم المواهب، مثلت عوامل رئيسية في نجاح مركز دبي المالي العالمي بترسيخ مكانته العالمية المرموقة.

وقال عيسى كاظم: يعزز الاهتمام والطلب القوي من قبل الشركات الأمريكية التي تتطلع إلى تأسيس حضورها ونقل مواهبها إلى دبي من عمق أسواق المنطقة. ولا شك أن مكانة دبي كمركز للمواهب والابتكار يجعلها الوجهة المفضلة للشركات الأمريكية التي تتطلع لتحقيق النمو في المنطقة. وقد نجح مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في عام 2004 بترسيخ مكانته كوجهة مفضلة للشركات الأمريكية التي باتت تشكل اليوم 9% من عملائنا في قطاع الخدمات المالية.

وأضاف: نجحت جولتنا الرسمية الأولى إلى الولايات المتحدة منذ الجائحة باستقطاب اهتمام خاص من شركات إدارة الأصول والثروات وشركات التكنولوجيا المالية، وتشجيعها على الانتقال إلى دبي ومركز دبي المالي العالمي. وسنواصل دعم هذه الشراكات الاستراتيجية لمساعدة عملائنا الأمريكيين في تحقيق أهداف نموهم بما يساهم بازدهار اقتصادنا ككل.

وتمتلك بنوك مركز دبي المالي العالمي نحو 200 مليار دولار من الأصول من المركز، في حين يشرف مديرو الأصول فيه على نحو 450 مليار دولار من الأصول المدارة. ويحتضن المركز 17 من أبرز 20 بنكاً، و5 من أفضل 10 مديري أصول، ومجموعة واسعة من أفضل شركات الخدمات القانونية والمحاسبة حول العالم، من بينها ميلينيوم مانجمنت، وكي كي ار، وفرانكلين تمبلتون، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، ولاثام آند واتكينز، ووايت آند كيس.

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