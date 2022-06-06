اتفاق بين «جي 42» و«&e» يحولها إلى أكبر مزود في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصبحت «خزنة داتا سنتر»، بعد التوقيع الرسمي لاتفاقية دمج مراكز البيانات التابعة لمجموعة «&e»، ومجموعة «جي 42»، الشركة الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، تدير اليوم رسمياً شبكة مراكز البيانات المشتركة الاثني عشر الجديدة، لتصبح أكبر مزود لمراكز البيانات في الإمارات والشرق الأوسط.

وجعلت الشراكة الاستراتيجية بين المجموعتين من «خزنة داتا سنتر»، شركة قوية ومؤثرة في قطاع مراكز البيانات، وقادرة على توفير الخدمات الفعالة للشركاء والعملاء والمستخدمين، على حد سواء. وستدعم هذه الخطوة أيضاً إنشاء منظومة رقمية شاملة في الإمارات وخارجها.

دمج

وقال بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»: يسرنا أن تؤتي شراكتنا مع «&e» ثمارها، من خلال دمج أصول مراكز البيانات لدينا في «خزنة داتا سنتر». وقد أصبحت «خزنة» على مر السنين، نموذجاً يحتذى به، كشركة تدعم وتشغّل أفضل البنى المعلوماتية لمراكز البيانات في فئتها. ونحن على ثقة تامة بأن المرحلة التالية من نموها سوف تسهم في استقطاب شركات عالمية جديدة إلى الإمارات، ما يؤدي بدوره إلى تطوير المنظومة الرقمية الشاملة والاقتصادين المحلي والإقليمي.

تمكين

من جانبه، قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ «&e المؤسسات»: يسهم توقيع الاتفاقية مع «جي 42»، في تعزيز قدراتنا على تصميم وتسليم البنى التحتية، بما يتماشى مع رؤيتنا في تمكين التحول الرقمي للشركات والحكومات والمجتمعات. وستتيح لنا هذه المرحلة الجديدة، الاستفادة من استثماراتنا وخبراتنا، لتوفير البنية التحتية الرقمية المتطورة، التي من شأنها أن تعود بالنفع على عملائنا من مختلف الفئات. كما تعد هذه الاتفاقية، ركيزة أساسية لتسريع مسار التحول الرقمي في مجال مراكز البيانات.

التزام

وقال حسن النقبي الرئيس التنفيذي لشركة «خزنة داتا سنتر»: تعكس هذه الاتفاقية، جهودنا والتزامنا بتجهيز وتوجيه الشركات إلى عصر جديد من الذكاء في إدارة الأعمال، ودعمهم في تبني التقنيات الجديدة. ونفخر بأن نصبح الشريك الموثوق للشركات التي تحتاج إلى خبرتنا في رسم مشهد البنية التحتية الرقمية في المنطقة. وأضاف: لا شك أن توحيد إمكانات «&e» و«جي 42» ضمن شركة واحدة، هي «خزنة داتا سنتر»، سيمكّننا من تقديم مجموعة فريدة من خدمات البنية التحتية لعملائنا وموردينا وشركائنا بفعالية تامة، وهذا يسهم بدوره في تمهيد الطريق لبناء مستقبل رقمي بالكامل.

مكانة

ويؤثر الانتشار السريع للتقنيات الرقمية بشكل عميق على اقتصادات العالم، ما يعزز تقدم الاقتصاد الرقمي الجديد. وتحافظ الإمارات على مكانتها كمركز رائد للتكنولوجيا والرقمنة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمضي الدولة قدماً في مسيرتها، لتحقيق التحول الرقمي، وتتبنى الشركات العاملة فيها أفضل حلول تقنية المعلومات والبنية التحتية الرقمية المتطورة، مع امتلاكها قدرة عالية على التكيّف والتحول.

وتسعى «خزنة داتا سنتر»، إلى الارتقاء بسمعة الدولة، كمركز رائد للبيانات في الشرق الأوسط، حيث تعمل على تمكين الشركات والمؤسسات الكبرى من تسريع وتيرة تحولها الرقمي. وتدير «خزنة» 12 مركزاً للبيانات، ولديها 13 مركزاً آخر قيد الإنشاء، وتخطط لإنشاء ثلاثة مراكز مستقبلاً. ومن المخطط أن تبلغ الطاقة الإجمالية للشركة أكثر من 300 ميغاواط، بحلول نهاية 2023، عبر مختلف مواقعها في الإمارات.

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