أنظمة جديدة لسوق أبوظبي العالمي لتنظيم عمليات البيع على المخطط لمشاريع التطوير العقاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، مؤخراً أنظمة جديدة لتنظيم عمليات البيع على المخطط لمشاريع التطوير العقاري والرسوم الخاصة بها.

وتهدف هذه الأنظمة الجديدة إلى رفع ثقة المستثمرين ومتعاملي سوق أبوظبي العالمي في مشاريع التطوير العقاري في جزيرة المارية من خلال إنشاء سجل خاص باتفاقيات الحجز التي يبرمها المطور الرئيسي لجزيرة المارية مع أي من المطورين الفرعيين أو المشترين. وتنطبق اللوائح الجديدة أيضاً على اتفاقيات الحجز التي يبرمها المطورون الفرعيون مع المشترين.

كما أجرى سوق أبوظبي العالمي تعديلات على الأنظمة الحالية الخاصة بالملكية العقارية للعام 2015 من خلال تعزيز الالتزام بتسجيل حقوق عقارية كعقود الإيجار وأي تجديد لتلك العقود لدى السجل العقاري الحالي في سوق أبوظبي العالمي وأيضاً توضيح الفترة الزمنية التي يتوجب من خلالها التسجيل، بالإضافة إلى العقوبات على المخالفات التي يتم ارتكابها.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي قام بتعديل الجدول الحالي للرسوم العقارية وإصدار القواعد الخاصة بأنظمة الملكية العقارية للعام 2022.

وقال ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: يعد السجل المُنظم لعمليات البيع على المخطط الجديد خطوة أولى لتنظيم اتفاقيات البيع على المخطط في جزيرة المارية.

وقد وضع المجتمع في جزيرة المارية ثقته في سلطة التسجيل لوضع إطار تشريعي قوي، وهذا هو بالتحديد ما نعمل عليه حالياً، وهو ما سنعمل على تحقيقه في المستقبل. ونتطلع إلى تنفيذ الإطار التشريعي الكامل الذي سيوفر لسوق أبوظبي العالمي قدراً أكبر من الإشراف والرقابة على العديد من جوانب عملية التطوير العقاري في الجزيرة.

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