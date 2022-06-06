«الاقتصاد والسياحة» تعالج شكاوى المستهلكين بشأن الملصقات والنشرات الترويجية غير المرغوب فيها

المصدر: دبي- البيان

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أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن معالجة شكاوى المستهلكين بشأن الملصقات والنشرات الترويجية التي يتم توزيعها على المنازل والمرافق السكنية، وذلك من خلال تطبيق «مستهلك دبي»، أو الموقع الإلكتروني consumerrights.ae. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى حماية المستهلكين من العروض الترويجية غير المرغوب فيها، وتوفير حلول فورية لشكاواهم، وصولاً إلى ضمان أعلى معايير جودة الحياة والسعادة للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي.

وقال أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «يعد وضع الملصقات والنشرات الترويجية أمام المباني والمنازل، أمراً مزعجاً، وله تأثير سلبي في النظافة العامة وبيئة المعيشة. ونسعى باستمرار إلى الرد على شكاوى المستهلكين بشكل فوري، للوصول إلى سعادتهم ورضاهم بالخدمات المقدمة لهم، حيث تلتزم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بترسيخ نموذج للسعادة والتميز، لضمان رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار، على حد سواء، وتعزيز مكانة إمارة دبي، كأفضل مدينة في العالم، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار».

وأوضح أنه بإمكان المستهلك تقديم شكوى حول النشرات والملصقات الترويجية المتراكمة والمزعجة أمام المنزل، أو المرافق السكنية، من خلال الضغط على خيار «ملاحظة»، عند الدخول على تطبيق «مستهلك دبي»، المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي، أو الموقع الإلكتروني www.consumerrights.ae، وإرفاق صورة عن الإعلان/ الملصق، إضافة إلى أرقام التواصل مع الشاكي، ليتم حل الشكوى مع التاجر المعني.

ودعا الزعابي التجار إلى عدم التسويق لخدماتهم أو منتجاتهم عن طريق الملصقات والمنشورات الورقية، حيث يعتبر ذلك مخالفة صريحة، إلى جانب المكالمات الترويجية العشوائية غير المرغوب فيها، والحملات التسويقية للأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق، والحرص على عدم التسبب بإزعاج المستهلكين، واحترام خصوصيتهم لتفادي الحصول على أي غرامات في حال التكرار.

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