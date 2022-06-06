«فيتش سوليوشنز»: الإمارات الأفضل عربياً في حوكمة التجارة

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت «فيتش سوليوشنز» أن الإمارات الأفضل بين الدول العربية كافة في تنظيم وحوكمة التجارة، وفي تخليصها من أعباء الروتين والبيروقراطية.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية في تقرير عن أداء الدول العربية في حوكمة التجارة وتسهيلها وتشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على المزيد من الاستثمارات داخل الدولة أن الإمارات تفوقت على الدول العربية كافة في حوكمة التجارة، وذلك باتخاذ الإجراءات والتدابير التي شجعت على التجارة والاستثمار على أرضها، ومنها تخفيف المتطلبات البيروقراطية وإنشاء المزيد من المناطق الاقتصادية الخاصة، والمعروفة أيضاً باسم المناطق الحرة، والتي تتميز بمواقعها الاستراتيجية القريبة من مسارات التجارة الرئيسة في العالم، ما شجع عدداً متزايداً من المستثمرين الأجانب والمحليين على افتتاح مشروعات داخل هذه المناطق.

وأوضح التقرير أن الإمارات نجحت من خلال هذه التدابير الرامية إلى حوكمة التجارة في البناء على ما تتمتع به من مميزات قائمة أصلاً، ومنها أن تُعد واحداً من أكثر أسواق العالم اتصالاً بما حولها، وامتلاكها بنية تحتية عصرية فائقة التطور، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يستقطب كبريات الشركات التي تنشط في قطاعي الشحن والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وأضافت «فيتش» إن مُحصلة كل ما سبق تعزيز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتعزيز تفوقها عربياً في هذا الشأن، وحتى في العامين الماضيين اللذين شهدا ذروة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي «كوفيد 19».

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