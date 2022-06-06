«إير بي إن بي»: دبي وجهة للإقامات طويلة الأمد

المصدر: دبي - نهى حوّا

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صُنفت مدينة دبي بين الوجهات الأكثر شعبية في العالم للإقامات طويلة الأمد على «إير بي إن بي»، وفقاً للائحة التي نشرتها الشركة الأمريكية لتأجير واستئجار أماكن السكن.

وظهرت دبي إلى جانب مدن أخرى، وهي: لشبونة، وغلاسكو، وكيب تاون، ولوس انجليس، وسيول. ومدن بريطانية مثل: بريستول وبرمنغهام ومانشستر وليفربول، بين المواقع الأكثر جذباً في العالم للإقامات الطويلة وفقاً لـ«إير بي إن بي».

وأفاد موقع «غلاسكو لايف» البريطاني، بأن المدن التي تظهر في القائمة تلك التي تعتقد الشركة أن الرحل الرقميين، سواء كانوا يعملون لحسابهم الخاص أو غير ذلك، يستفيدون في الظاهر من قدرتهم على العمل من بُعد؛ فمزيد من الناس باتوا يميلون إلى تبني مرونة العيش والعمل في أي مكان، وهذا ما تؤكده نتائج الربع الأول من 2022، ففي المملكة المتحدة وحدها، كان هناك نمو بنسبة تصل إلى الثلث في الإقامات طويلة الأجل على «إير بي إن بي»، مع حجز ما يقرب من نصف الليالي لإقامة مدة أسبوع أو أكثر في موقع الشركة عالمياً.

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