14800 بيت عطلات مرخص في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

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مع تزايد الطلب على خيارات الإقامة في دبي، بدأت «بيوت العطلات» تبرز في الآونة الأخيرة كخيار مهم، سواء للاستثمار أو للإقامة، لتضاف إلى قائمة الوحدات الفندقية المتاحة والمتنوعة للمسافرين، وكذلك للمواطنين والمقيمين في الإمارات.

وفي تصريحات لـ «البيان»، كشف خالد بن طوق، المدير التنفيذي لقطاع الأنشطة السياحية والتصنيف بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن عدد الوحدات المصرحة كبيوت عطلات لدى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي يصل إلى 14800 وحدة، وتعرض من خلال قنوات الحجوزات المحلية والعالمية المختلفة.

خيارات الإقامة

وأكد بن طوق تزايد الإقبال على ترخيص بيوت العطلات في دبي، مشيراً إلى تسجيل نمو ملحوظ حتى نهاية أبريل من العام الحالي وبنسبة بلغت 18% في عدد شركات بيوت العطلات الجديدة، وأوضح أن هذا الإقبال على هذه الفئة من خيارات الإقامة يأتي نتيجة لسهولة الإجراءات ووضوح التشريعات واللوائح التي تنظم العلاقة بين المستثمر والشركات التي تدير هذه الوحدات، وكذلك العملاء، إلى جانب الطلب المتزايد، كون دبي وجهة مفضلة للزيارة قادرة على تقديم الكثير من التجارب لزوارها، إضافة إلى المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تنظمها على مدار العام، والتي تستقطب شريحة مهمة من الزوار بهدف الأعمال.

وأضاف: يتم إيلاء جميع الأنشطة السياحية اهتماماً كبيراً، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على ثقة المسافرين وخياراتهم وتأكيد حماية حقوقهم، ولهذا قامت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتشكيل فريق عمل فض المنازعات متاح بشكل دائم لتقديم الدعم لجميع الجهات، فضلاً عن إيجاد الحلول المناسبة لتسوية النزاعات. كما تقوم الدائرة حين تلقيها شكاوى المستأجرين، بعمل التحقيقات اللازمة، وإخطارهم بالنتائج التي تم التوصل إليها.

نقاط الجذب

وحول أبرز المناطق الجغرافية التي تتركز فيها بيوت العطلات المرخصة في دبي قال بن طوق: إن بيوت العطلات تتوزع في كل مناطق مدينة دبي، وتتنوع من ناحية التصاميم والخدمات والتجارب التي تعرضها، وتتركز بصورة أكبر بالقرب من المناطق السياحية، ونقاط الجذب الأساسية في الإمارة.

وذلك حتى تسهل على سكان وزوار دبي الوصول بسرعة إلى الوجهات التي يفضلون قضاء أوقات ممتعة بها، وهو ما يساعدهم أيضاً على التفكير بالإقامة لمدة أطول لخوض أكبر عدد من التجارب الفريدة في المدينة.

ولفت بن طوق إلى توافر العديد من خيارات الإقامة ضمن بيوت العطلات، وذلك وفق متطلبات واحتياجات العملاء سواء من داخل الدولة أم خارجها، وتتنوع الوحدات المعروضة كبيوت عطلات في إمارة دبي لتلبية كل توقعات النزلاء، وفي الوقت الذي تستحوذ وحدة الاستوديو والغرفة الواحدة على النسبة الأكبر للوحدات، إلا أن هنالك العديد من الوحدات الفاخرة والفلل المصرحة للاستخدام كبيوت عطلات بالإضافة إلى العديد من المزارع في منطقة حتا.

تصريح المزاولة

وفيما يتعلق بالعقوبات تجاه بيوت العطلات غير المرخصة، قال بن طوق: «يتوجب على كل الراغبين بممارسة نشاط بيوت العطلات في دبي الحصول على ترخيص وتصريح لمزاولة النشاط والالتزام بكل الاشتراطات والمعايير المطلوبة لذلك، حتى يكون كل الأطراف على معرفة بكل ما يترتب عليهم من التزامات.

فيما يقوم فريق الدائرة المختص بالتفتيش المستمر على كل المشغلين والوحدات للتأكد من استيفائها لتلك الاشتراطات والمعايير. وقد وضعت دبي للاقتصاد والسياحة بدبي عقوبات على مخالفي ممارسة النشاط من دون ترخيص أو من دون تصريح»، ولفت إلى أن كل معلومات وتكاليف الترخيص والتصريح متوافرة على موقع دائرة الاقتصاد والسياحة.

خيارات مكمّلة

ورداً على سؤال حول منافسة بيوت العطلات للفنادق أوضح المدير التنفيذي لقطاع الأنشطة السياحية والتصنيف بدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أنّ عروض بيوت العطلات هي أحد الخيارات المكمّلة لباقة عروض الإقامة المميّزة التي توفّرها دبي لزوّارها، ولا يمكن مقارنتها مع الفنادق وليست منافساً لها، بل هي تساهم في إثراء تجارب الزوار وتلبية توقعاتهم المختلفة وميزانياتهم.

ولا شك أن توفير مثل هذه الوحدات للإقامة سيسهم في إعطاء الزوار المزيد من الخيارات لتحفيزهم على المجيء إلى دبي لاسيما أن المدينة حلّت في المركز الأول على قائمة أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022، وفقاً لموقع «تريب أدفايزر»، وقد استقبلت 3.97 ملايين زائر من مختلف أنحاء العالم خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2022، محققة زيادة تجاوزت 214% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، والذي سجلت فيه 1.27 مليون زائر، ما يؤكد مكانة الإمارة وجهة مفضلة للزوار الدوليين، وذلك بعد أن نجحت في زيادة ثقة المسافرين بها كوجهة آمنة من خلال تطبيقها الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة ضيوفها.

تعريف

وأفاد الدليل الإرشادي لتنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بأن «بيوت العطلات» هي الوحدات العقارية المؤثثة التي يتم تخصيصها وفق الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها، وذلك بهدف مزاولة نشاط خدمة تأجير بيوت العطلات أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها للنزلاء، وذلك بشكل منتظم ومستمر.

ويحب إصدار التصريح من قبل الدائرة لكل بيت عطلة مراد استخدامه في مزاولة النشاط، ومن اشتراطات التصريح أن يكون سند ملكية العقار «سكني» للشقة، أو «سكني أو تجاري» للمنزل أو الفيلا ضمن مجمع عقاري مغلق، أو «تجاري أو مزرعة في منطقة حتا فقط» للفيلا المستقلة، ولا يتم التصريح للوحدات المصنفة كغرف أو شقق فندقية.

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