ارتفاع أسعار تذاكر الطيران يعدّل خطط إجازات الصيف

المصدر: دبي - بشار باغ

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أظهر استطلاع «البيان الاقتصادي» أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران محلياً وعالمياً دفع بالعديد من الأفراد والعائلات إلى تغيير خطط إجازات موسم الصيف.

وسجلت أسعار تذاكر الطيران بشكل عام ارتفاعات كبيرة بدفع من عوامل عدة، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط، ومن ثم ارتفاع الطلب بمستويات كبيرة، مع محدودية السعات المقعدية على العديد من الوجهات الإقليمية والعالمية.

ورداً على سؤال الاستطلاع «هل تغيرت خطط إجازاتكم الصيفية بفعل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران؟»، بصفحة «البيان» على «تويتر»، أجاب 78% بنعم فيما أشار 22 % منهم إلى أنهم لم يغيروا خطط إجازاتهم الصيفية، ووصلت نسبة المشاركين في الاستطلاع على موقع «البيان الإلكتروني» الذي دفعهم ارتفاع تذاكر الطيران لتغيير خططهم لموسم الصيف إلى 81 % مقارنة بـ 19 % ممن لم تطرأ على خططهم أي تغييرات.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي، المدير التنفيذي لشركة «دبي لينك للسياحة»: إن تأثير ارتفاع تكاليف السفر بشكل عام أثر بنسب متفاوتة على مخططات إجازات الصيف وذلك حسب شرائح الدخل، مشيراً إلى أن الرغبة في السفر بعد عامين ونيف على اندلاع الجائحة لا تزال بذات الزخم لكن البعض بادر إلى تغيير الوجهات لأخرى أقل تكلفة، فيما لجأ بعض المسافرين إلى تقليل فترات الإقامة، أو اللجوء إلى خيارات أرخص للإقامة السياحية، لكن وفي المقابل، يصر العديد من المسافرين على الاستمتاع إلى أقصى حد بالإجازات رغم كل الظروف الراهنة والتضخم العالمي.

وقال شريف الفرم المدير التنفيذي لشركة سيرينتي ترافيل: إن تعامل المسافرين مع ارتفاع أسعار تذاكر السفر يختلف بحسب الوجهات ومدة الإجازة وعدد أفراد الأسرة، موضحاً أن العديد من الفئات فضلت تعديل مخططاتها إما من خلال تأجيل الإجازة لغاية استقرار الأسعار أو عبر اختيار وجهات وفنادق أقل تكلفة، فيما لجأ البعض إلى تخفيض ميزانية الإنفاق خلال الإجازة، لكنه نوّه أيضاً بأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران لم تؤثر بعد بشكل كبير على حركة السفر خلال موسم الصيف.

وأوضح محمود سكاف مدير عام فنادق ريتز كارلتون ماليزيا وتايلند واليابان، أن فئة السفر الفاخر لم تتأثر بارتفاع أسعار تذاكر الطيران، مشيراً إلى أن السلوك الاستهلاكي لفئة الأغنياء وذوي الدخل المرتفع لا تتغير بشكل جذري نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام، لافتاً إلى أن حجوزات الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم في الوجهات السياحية المعروفة ومن ضمنها ماليزيا وتايلندا لم تتأثر ولا تزال تسجل نمواً متواصلاً.

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