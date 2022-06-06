«رواد» الشارقة تطلق حاضنة افتراضية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (روّاد) التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن إطلاق حاضنة «روّاد» الافتراضية، التي تستهدف الطلاب في آخر سنتين قبل التخرج، وخريجي الجامعات والكليات، والراغبين في دخول عالم ريادة الأعمال.

وقال سلطان عبدالله بن هدّه السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الهدف من تأسيس الحاضنة تشجيع الطلبة والخريجين ورواد الأعمال لدخول هذا المجال بشكل يوفر عليهم تكاليف استئجار مقر للأنشطة الاقتصادية التي لا تستدعي وجود مقر واقعي، ولا تتطلب إجراء تفتيش ميداني لها.

من جانبه، قال حمد علي عبدالله المحمود مدير «روّاد» إن المؤسسة ستقوم باحتضان المشاريع بناءً على مراحل تمتد على خمسة أعوام لقاء رسوم مالية مشجّعة تتناسب مع مراحل تطور المشروع وإيراداته، حيث يبدأ احتضان المشروع ضمن المرحلة الأولى في العامين الأول والثاني ضمن حاضنة افتراضية مقابل 3 آلاف درهم لكل عام، وفي العامين الثالث والرابع يحصل صاحب المشروع على حاضنة واقعية مقابل 6 آلاف درهم لكل عام، أمّا في العام الخامس فيمنح المشروع فرصة الحصول على مكتب مستقل في مراكز الأعمال التابعة لشركاء «روّاد» وبرسوم مخفّضة.

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