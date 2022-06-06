جمارك دبي تمكّن موظفيها من آلية تقييم الألماس

المصدر: دبي - البيان

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أوفدت جمارك دبي وفداً من إدارة القيمة الجمركية للاطلاع على عملية معاينة وتقييم عالمية للألماس الخام، نظمتها شركة «ستار جيمس» مركز دبي للسلع المتعددة، في مقر الشركة ببرج الماس بدبي، وذلك بمشاركة متخصصين وخبراء من جميع أنحاء العالم.

وأفادت إيمان بدر السويدي، مدير إدارة القيمة الجمركية في جمارك دبي، بأن الهدف من المشاركة في هذا الحدث يأتي ضمن برامج الإدارة لتمكين الموظفين وتأهيلهم ليصبحوا خبراء في تقييم الأحجار الكريمة في المستقبل، تحقيقاً لغايات جمارك دبي في شأن إعداد خبراء جمركيين في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات، وتعزيز أعمالهم بثقة ومهنية مدعومة بالمعرفة، والتعامل مع هذا القطاع التجاري من منظور صحيح وسليم، والتعرف على كيفية استخدام معدات الفحص السريعة، وفهم خصائص ونوعية الألماس بشكل جيد، ما يساعد على تحصيل الرسوم الجمركية العادلة والمنطقية، ومنع التهرب من الرسوم الجمركية، والتمييز بين الألماس الحقيقي والمقلد، وحماية المستخدم النهائي.

من جانبه، قال علي التميمي مدير أول خدمات وقاعدة بيانات القيمة الجمركية في جمارك دبي، إن الحدث أضاف مهارات جديدة للموظفين، وذلك بالتعرف على الأساليب والطرق المستخدمة لمعاينة الألماس الخام باستخدام أحدث الأجهزة بهدف التأكد من دقة نقاوة الألماس وتقييم أسعارها.

من جهته، شكر شاليش جافيري، رئيس مجلس إدارة «مجموعة ستار جيمس» على مشاركة وفد جمارك دبي في هذا الحدث الذي يحتضن خبراء ومتخصصين عالميين في مجال معاينة الأحجار الكريمة قبل عرضها للبيع من خلال المناقصات.

جولة

قام وفد جمارك دبي بجولة في مختبرات معاينة وفحص الأحجار الكريمة، وعقد لقاءات مع بعض الخبراء والمتخصصين في مجال فحص الألماس الخام. وشارك في الزيارة كل من علي التميمي مدير أول قسم خدمات وقاعدة بيانات القيمة الجمركية وعوشة الكاش وميرة المازمي ومريم سالمين من إدارة القيمة الجمركية.

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