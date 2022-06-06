«إكسبو الشارقة» يعزز الفعاليات في المنطقة الوسطى

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أكد مركز إكسبو الشارقة، حرصه على تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات في المنطقة الوسطى ورفع تنافسيته، من خلال العمل وفق خطط استراتيجية مبتكرة تستهدف زيادة زخم أجندة الفعاليات التي يستضيفها مركز إكسبو الذيد، والعمل على استقطاب الأحداث والمؤتمرات المتخصصة والنوعية بهدف تعزيز مساهمة قطاع المعارض في تنمية اقتصاد الشارقة بشكل عام ودعم قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة بشكل خاص. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً في مركز إكسبو الذيد، وذلك ضمن الزيارة التفقدية التي أجراها سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

وأكد المدفع أن قطاع الفعاليات والمعارض في الشارقة على موعد مع بداية جديدة وانطلاقة واعدة نحو المستقبل، خصوصاً في ظل النجاحات التي تحققها الإمارة في استضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، والتي شكلت فرصاً نموذجية لتعزيز دور صناعة المعارض في دعم مختلف القطاعات.

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