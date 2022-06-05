دبي أول مدينة شرق أوسطية تنضم إلى «دليل ميشلين» للمطاعم

المصدر: دبي - سيد صالح

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باتت دبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى «دليل ميشلين» العالمي الشهير للمطاعم، والذي يقدم توصيات لرواد المطاعم في مختلف مدن العالم، حيث يمنح كل مطعم تصنيفاً بالنجوم، يبدأ بصفر وينتهي بـ5 نجوم.

وبحسب ما نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن بيان أصدرته إدارة «دليل ميشلين»، فمن المُنتظر أن تصدر الإدارة دليلاً يحتوي على تصنيفات لمطاعم دبي، خلال الشهر الجاري.

وقال جويندال بولينيك، المدير الدولي لـ«دليل ميشلين» في البيان الذي أصدرته الإدارة: «سنعرض أفضل ما في أطعمة دبي، ليس فقط لنعكس الرقي الذي لطالما اشتهرت به المدينة، بل وإنما أيضاً لنعكس التنوع واسع النطاق في المطابخ، التي تزخر بها المدينة بُحكم موقعها الجغرافي وتاريخها».

وبدوره، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «بينما تضم دبي آلاف المطاعم، التي تخدم باقة متنوعة من المطابخ، والتي تتباين في فئاتها من الطعام الفاخر إلى طعام الشوارع، فضلاً عن عدد كبير من كبار الطهاة الموهوبين، فسيجلب «دليل ميشلين» إلى الإمارة منظوراً مختلفاً ومعلومات جديدة عن التنوع، الإبداع والثقافة المتعددة، التي تُميز فنون الطهي في دبي».

ومن الجدير بالذكر أن «دليل ميشلين» يتواجد حالياً في 36 وجهة عالمية أخرى بخلاف دبي.

ويستخدم الدليل خمسة معايير لتصنيف المطاعم في كل مدينة يتواجد بها، وهي: جودة المكونات، التي يستخدمها كل مطعم في الأطباق التي يُقدمها، البراعة في الطهي، تناسق النكهات، قدرة كبير الطهاة على التعبير عن شخصيته داخل المطبخ، وثبات لائحة الأطباق مع الوقت.

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