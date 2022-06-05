منى الحبسي تحصد لقب «أفضل شخصية مؤثرّة في مجال الأعمال 2022»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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فازت الإماراتية منى الحبسي بجائزة «ستيفي» الذهبية في فئة "أفضل شخصية مؤثّرة في مجال الأعمال لعام 2022، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022» برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

وجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من 17 بلداً. وتعتبر جوائز ستيفي من الجوائز المرموقة في عالم الأعمال، حيث تكرّم الإنجازات المتميزة في أماكن العمل عبر برامج عدة مثل: جوائز "الأعمال الدولية" والتي أطلقتها قبل 20 سنة.

وهذا العام، تم تقديم أكثر من 700 ترشيح من مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فئات مختلفة مثل التميز في الابتكار في المنتجات والخدمات، الإدارة المبتكرة، الابتكار في مواقع الشركات وغيرها من الفئات الأخرى. وقد حصدت منى الحبسي الجائزة الذهبية في فئة التسويق و التواصل الإجتماعي.

وتوّجت منى الحبسي بلقب الفائزة الذهبية لجائزة "أفضل مؤثرة أعمال لعام 2022" في فئة التسويق والتواصل الاجتماعي. ومنى هي كاتبة في مجال التطوير المهني وإدارة الأعمال ، وشخصية بارزة في وسائل التواصل الاجتماعي، ورائدة فكر في مجال الأعمال والوظائف والعلامات التجارية الشخصية.

وقالت منى الحبسي: أنا فخورة للغاية و متحمسة في الوقت ذاته لفوزي بواحدة من أكثر الجوائز المرموقة في رحلتي المهنية هذه الليلة" ، قالت منى الحبسي ، العضو المنتدب لشركة منى الحبسي، إنني سعيدة حقاًّ لأن عملي و المحتوى الذي أقدّمه كان له تأثير كبيرعلى متابعيني ومجتمع الأعمال الأوسع.

وقد تم تحديد الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية من خلال متوسط الدرجات من قبل أكثر من 100 تنفيذي حول العالم في ستة لجان تحكيم.

وعلقت ماجي غالاغر، رئيسة جوائز ستيفي قائلة: يسعدنا الاعتراف بإنجازات هذه المجموعة المتنوعة من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022 من جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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