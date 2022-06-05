60% معالجة النفايات بمطار دبي بحلول منتصف 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مؤسسة مطارات دبي، عن إطلاق مبادرة جديدة لإدارة النفايات، والتي ستشكل خطوة مهمة في سبيل تحقيق أهدافها بمعالجة وإعادة استخدام 60 % من النفايات في مطار دبي

الدولي بحلول منتصف 2023، وذلك احتفالاً باليوم العالمي للبيئة.

وكونها جزءاً من المبادرة، قامت مؤسسة مطارات دبي بوضع وتنفيذ خطة مدروسة لمعالجة نفايات الطعام، والتي تستهدف جمع أكثر من 2000 طن من نفايات الطعام، وتحويلها إلى سماد عضوي سنوياً، وذلك من خلال منافذ المأكولات والمشروبات وصالات الاسترخاء «لاونج»، والفنادق على مستوى جميع مباني الركاب والكونكورس في مطار دبي الدولي DXB، حيث يؤدي تحلل نفايات الطعام في مقالب القمامة إلى زيادة انبعاثات غاز الميثان، الذي يُشكل ضرراً كبيراً بالبيئة بمقدار 72 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون.

وتم إعداد خطة العمل المبتكرة لإدارة نفايات الطعام، بالشراكة مع مجموعة «بيئة» الرائدة في قطاع الاستدامة، ويقع مقرها في الشارقة، من خلال تطوير نظام متكامل للتسميد العضوي يعتمد على تقنية تكنولوجية متطورة، وتثبيته في مواقع عدة موزعة على مستوى مطار دبي الدولي، ما يسهم في زيادة سرعة تحلل نفايات الطعام بشكل كبير، وتحويلها إلى سماد عضوي قابل لإعادة الاستخدام فضلاً عن مياه الصرف الصحي النظيفة.

كما تم وضع استراتيجية تحويل النفايات في مطار دبي وتطوير نظام مرن لإدارتها، بهدف الحد من تداعيات التأثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي لطرق معالجة جميع أنواع النفايات وإعادة تدويرها، وقد حقق البرنامج حتى الآن نتائج ملموسة من خلال خفض معدل النفايات بنسبة 40%، بما يشمل مبادرة خاصة بجمع 100% من كل زيوت الطهي المستخدمة في منافذ المأكولات والمشروبات بالمطار، وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي.

ركيزة أساسية

وقال جمال زعل، نائب الرئيس للسلامة والاستدامة في مؤسسة مطارات دبي: «إن جمع وتحويل جميع أنواع النفايات من مكبات النفايات يعد ركيزة أساسية، ضمن برنامج إدارة النفايات المعتمد لدينا.

وعلى الرغم من كون نسبة النفايات الناتجة عن إدارة العمليات في المطار محدودة نسبياً مقارنة بإجمالي ناتج النفايات في مطار دبي الدولي، إلا أننا نعمل بشكل وثيق مع شركائنا المعنيين، بما يشمل شركات الطيران ومنافذ المأكولات والمشروبات وغيرهم الكثير، لاعتماد نظام موحد، من شأنه توحيد كامل الجهود وتوجيهها نحو تحقيق هدفنا المتمثل في الحد من النفايات بنسبة 60%».

توظيف الابتكار

وقال رافائيل سانجورجو لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة «تنظيف» التابعة لمجموعة «بيئة»: «تلتزم مجموعة بيئة بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة مطارات دبي، من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج المبتكرة لجمع ومعالجة جميع أنواع النفايات، والاستفادة منها بطريقة عملية وآمنة.

إن توظيف تقنية Power Knot على مستوى جميع مباني الركاب والكونكورس في مطار دبي الدولي، يعد دفعة قوية وخطوة مهمة نحو توظيف الابتكار واتباع المسار الصحيح لتحقيق الهدف المتمثل في الحد من هدر الطعام وتقليل النفايات».



ويعد يوم البيئة العالمي إحدى أكبر الفعاليات الدولية المتعلقة بالبيئة، ويحتفل به ملايين الأشخاص في أنحاء العالم، حيث يعقد الاحتفال سنوياً بهذا اليوم منذ عام 1974، بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ليصبح أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي.

وتستضيف السويد الاحتفال بيوم البيئة العالمي لهذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة»، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة عن طريق إحداث تغيير إيجابي.

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