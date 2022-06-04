الإمارات وقيرغيزستان تعززان التعاون في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية

المصدر: وام

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التقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع فخامة صادر جباورف رئيس جمهورية قرغيزستان في مدينة شولبون آتا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدولة الاقتصادي والتجاري برئاسة معاليه إلى جمهورية قيرغيزستان.

في بداية اللقاء- نقل معالي عبد الله بن طوق المري تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إلى فخامة رئيس قرغيزستان وتمنيات سموهما لفخامته والشعب القيرغيزي مزيدا من التقدم والازدهار.

ورحب فخامة رئيس قرغيزستان بزيارة وفد الإمارات إلى بلاده، مقدما العزاء لقيادة وشعب الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، كما أعرب عن تمنياته لدولة الإمارات بمزيد من التطور والرخاء والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وحمل فخامة رئيس قرغيزستان معالي عبد الله بن طوق المري تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتمنيات فخامته لدولة الإمارات وشعبها مزيدا من النماء والتطور والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والتعاون المشترك في مختلف المجالات الاستراتيجية التي تحقق المصالح والفوائد المشتركة للجانبين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاستثمارية والتعاون الاقتصادي المتبادل وأعربا عن تطلعهما لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في دورتها الثانية خلال العام الجاري في إطار العمل المشترك المثمر بين الدولتين الصديقتين بما ينعكس على زيادة الاستثمارات ونمو حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى تتماشى مع تطلعات وطموحات قيادتي البلدين الصديقين وبما يدفع مسيرة التنمية المستدامة إلى المزيد من الازدهار والنماء والتطور.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري خلال لقائه مع فخامة رئيس قيرغيزستان أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنميتها إلى مستويات أعلى بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي في البلدين ويسهم في تطوير العلاقات الاستراتيجية إلى آفاق أرحب.

وقال معاليه إن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان تشهد تطورا مستمرا بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين والذي من شأنه أن يحقق المزيد من النماء والازدهار بما يعود بالخير على الشعبين الصديقين.

وأوضح معالي عبد الله بن طوق المري أن وفد الإمارات يضم أهم القطاعات الاستراتيجية المتمثلة في التعدين والسياحة والطاقة والطيران والزراعة والتصنيع الغذائي، مشيرا إلى أنه تم اختيار جمهورية قيرغيزستان ضمن أهم الدول التي تربطها علاقات استثمارية وتجارية مع الإمارات كونها تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

وأكد معالي عبد الله بن طوق المري على أهمية عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال العام الجاري فيما سيتم الإشراف على اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي – القيرغيزستاني المشترك ليكون مصاحبا لأعمال اللجنة.. مشيرا إلى أهمية مشاركة المشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة لعرضها على مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج وتشكيل وفد من المستثمرين الإماراتيين للبدء في نشاطهم الاستثماري بقيرغيزستان.

وأشاد معاليه خلال اللقاء بفكرة إنشاء عدد من المصانع المتخصصة في قطاعات استراتيجية مختلفة، مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتفعيل دور المستثمرين ورجال الأعمال والتجار في البلدين واتاحة الفرصة لهم للاستثمار.

ومن جانبه أكد فخامة الرئيس جباروف اهتمام بلاده واستعدادها لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات إلى مستويات أرحب في المجالات كافة مضيفا أن بلاده تتمتع بإمكانات هائلة عير مستغلة والذي من شأنه أن يفتح المجال أمام البلدين الصديقين إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات والتجارة بين البلدين بما يتماشى مع تطلعات شعبينا.

وأعرب فخامة رئيس قيرغيزستان عن ثقته في أن منتدى الأعمال الإماراتي- القرغيزي ونتائجه ستلعب دور القاعدة الأساسية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال القطاعات الاستراتيجية لا سيما قطاع السياحة الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الإماراتيين.

وفي إطار الزيارة -عقد معالي وزير الاقتصاد اجتماعا آخر مع معالي عاقلبك جباروف رئيس مجلس الوزراء بجمهورية قرغيزستان في العاصمة بيشكيك لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة بين البلدين.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان وسعادة عبد اللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة وعدد من المسؤولين في البلدين.

وأكد معالي عاقلبك جباروف على عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع بلاده مع الإمارات وضرورة تعزيزها بمزيد من التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في رفع حجم التجارة بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن زيارة وفد الإمارات التجاري والاستثماري إلى قيرغيزستان يكتسب أهمية كبيرة في الأوساط الاستثمارية والتجارية.

وأعرب عن رغبة بلاده في زيادة عدد السياح الإماراتيين إلى قيرغيزستان خلال المرحلة المقبلة.. وشكر دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على المساعدات السخية التي قدمتها لشعب قيرغيزستان خلال جائحة كوفيد 19 والتي كان لها أكبر الأثر في تجاوز التداعيات الصحية للجائحة.

وقال خلال الاجتماع إن الجانب القيرقيزي يعمل حاليا على إعداد قائمة المشاريع المقترحة لمشاركتها مع الجانب الإماراتي خاصة في بناء الفنادق ومنتجعات الترفيه وفي مجال السياحة والطاقة والزراعة والمشاريع الأخرى مؤكدا أن بلاده ملتزمة بتقديم الدعم الكامل للمستمرين الإماراتيين.

وأكد عاقلبك جباروف اهتمام بلاده بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات الرائدة عالميا في العديد من المجالات التي حققت نجاحات كبيرة بها لا سما مجالات السياحة والمترولوجيا والتعدين والطاقة الكهرومائية وإنتاج المياه.

ومن جانبه أكد معالي عبد الله بن طوق المري أن جمهورية قيرغيزستان شريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في منطقة آسيا الوسطى وتتمتع بإمكانات وفرص واعدة تجعل من أسواقها إحدى الوجهات التجارية والاستثمارية الحيوية بالنسبة للشركات والاستثمارات الإماراتية بالخارج.

وأوضح معاليه أن هذه الزيارة ستشكل فرصة أمام القطاع الخاص من البلدين لزيادة التعارف وبحث إمكانيات التعاون التجاري والاستثماري بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المتبادل والتي تخدم الأجندة التنموية للبلدين حيث يضم وفد الدولة أكثر من 40 ممثلاً من جهات حكومية وخاصة ويمثل القطاع الخاص النسبة الأكبر من المشاركين في الوفد والذين يغطون قطاعات حيوية ومتنوعة في الدولة تشمل الصناعات الغذائية والنقل والخدمات اللوجيستية والسياحة والطيران والطاقة المتجددة.

وأضاف معاليه أنه في ظل وجود الرغبة المتبادلة من البلدين والقدرات والإمكانيات الاقتصادية الواعدة، هناك العديد من الفرص للارتقاء بحجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين خاصة على صعيد الصادرات السلعية والسلع الغذائية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستساهم في وضع أجندة واضحة للقطاعات المستهدف دفع جهود التعاون الثنائي بها للمرحلة المقبلة.

كما عقد معالي عبد الله بن طوق المري لقاءات ثنائية مع كل من معالي دانيار أمانجيلدييف وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي جينبيك كولوبييف وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان ومع سعادة رافشان سابيروف مدير الوكالة الوطنية للاستثمار التابعة لرئيس جمهورية قيرغيزستان.

وقال معالي عبد لله بن طوق خلال اللقاءات الثنائية: نعمل على فتح قنوات جديدة للتجارة مع قيرغيزستان وخاصة في السلع الغذائية بما يصب في تنمية وتنويع سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي للدولة وندعو التجار وأصحاب الأعمال في البلدين إلى الاستفادة من هذا التوجه.

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