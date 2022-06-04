أفضل أداء لاقتصاد الإمارات في 3 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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وصل مؤشر مديري المشتريات للإمارات خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر في شهر مايو، حيث أشارت الشركات إلى ارتفاع أسرع في النشاط والطلبات الجديدة.

بالإضافة إلى زيادة متجددة في التوظيف. وسجل المؤشر ارتفاعاً من 54.6 نقطة في أبريل إلى 55.6 نقطة في مايو، وهي أعلى قراءة للمؤشر في عام 2022 وأعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، كما أشار إلى أحد أقوى معدلات التحسن والأداء في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط في السنوات الثلاث الماضية.

وحسب المؤشر الصادر عن شركة «إس أند بي جلوبال» في الإمارات، تسارع نمو الإنتاج غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر خلال مايو، ولم يتفوق عليه سوى الرقم القياسي المسجل بعد الوباء في ديسمبر من العام الماضي، وفي الحالات التي شهدت زيادة في النشاط، غالباً ما ربط أعضاء اللجنة ذلك بزيادة تدفقات الطلبات الجديدة وتحسن الظروف الاقتصادية بشكل عام.

في الوقت نفسه، أبلغت الشركات عن زيادة قوية في الأعمال الجديدة مع استمرار تحسن طلب العملاء، وأشارت بعض الشركات إلى أن زيادة التسويق وتجديد تخفيضات الأسعار ساعدا على زيادة المبيعات، وبالإضافة إلى تزايد الطلبات المحلية، ازداد الطلب من العملاء الأجانب في مايو، وظل معدل الانتعاش العام قوياً رغم تراجعه عما كان عليه في أبريل.

وساعد الطلب المتزايد على تجدد زيادة التوظيف في القطاع غير المنتج للنفط في مايو، وكان معدل خلق الوظائف هو الأسرع في 7 أشهر. وقدم عدد من الشركات أسعاراً مخفضة للعملاء، ما أدى إلى انخفاض متجدد في متوسط أسعار المنتجات والخدمات، وفي حين كانت هناك بعض الجهود لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، قوبل ذلك بحملات مبيعات وسط تقارير تفيد بقوة المنافسة على الأسعار.

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