«مِراس» تطرح 378 شقة في «جميرا ليفنج»

المصدر: دبي - بشار باغ

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تطلق شركة «مِراس» التابعة لـ«دبي القابضة» في 14 يونيو الجاري مبيعات مجمع سكني جديد يحمل اسم «الجازي» في مدينة «جميرا ليفنج» الواقعة على شارع أم سقيم مقابل برج العرب، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المجمع الجديد في أغسطس 2025.

وبحسب مخططات المشروع التي حصلت عليها «البيان»، يتضمن المجمع الجديد 4 أبراج سكنية تضم 378 شقة فاخرة من مختلف الفئات، وتشمل 184 شقة بغرفة وصالة بمساحات تتراوح من 727 إلى 1043 قدماً مربعة وبأسعار تبدأ من 1.4 مليون درهم.

بالإضافة إلى 134 شقة بغرفتي نوم وصالة تتراوح مساحتها من 1085 إلى 1907 أقدام مربعة وتبدأ أسعارها من 2.1 مليون درهم، إلى جانب 46 شقة بثلاث غرفة وصالة بمساحات تتراوح من 1813 إلى 2666 قدماً مربعة وأسعار تبدأ من 4 ملايين درهم، فيما يضم مجمع «الجازي» 14 شقة بأربع غرف وصالة تتراوح مساحاتها من 2714 إلى 4128 قدماً مربعة وأسعار تبدأ من 8.2 ملايين درهم.

ويمكن شراء الوحدات في مجمع «الجازي» بالاستفادة من جدول دفعات مرن يتضمن تقديم 10% من قيمة الشقة عند الحجز، تليها 10% في أكتوبر 2022 ودفعات مماثلة في مارس 2023 وأغسطس 2023 ويناير 2024، على أن يتم سداد الـ50% المتبقية عند التسليم في أغسطس 2025.

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