«ديليكتيا» تتوسع في أسواق المنطقة

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت ديليكتيا، الشركة المبتكرة في قطاع الأغذية والوجبات المطهوة بالكامل والمُجمدة والجاهزة، التي تتخذ من دبي مقراً لها عن توقيع عقد مع ميديكا لتوفير منتجاتها في الأردن. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع جهود الشركة في توسيع أعمالها في المنطقة بعد تنامي حصة الأغذية المجمدة في سوق الشرق الأوسط، وذلك في إطار توجه يشهده العالم بأسره حسب أحدث الدراسات التي نشرتها ديلويت.

وتأسست ديليكتيا في الإمارات على يد مجموعة من المستثمرين في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في سبتمبر 2021، واكتسبت شهرةً واسعةً خلال سبعة أشهر من إطلاقها بفضل الأفكار المبتكرة والمنتجات الشهية التي توفرها، ويأتي الطلب المتنامي مدفوعاً برغبة المستهلكين بتعزيز الجانب الصحي في حياتهم وغذائهم، ولا سيما بعد أزمة «كوفيد 19».

وعملت الشركة على إجراء أبحاث لمدة ثلاث سنوات قبل طرح وجباتها الشهية في الأسواق، بهدف تقديم أفضل الوصفات وبأعلى جودة؛ مما سمح لها بتقديم مزيج من المنتجات الصحية وسريعة التحضير للمستهلكين. وحظيت هذه الجهود بإشادةٍ في وقت سابق هذا العام. وتتطلع العلامة إلى توقيع مزيد من الاتفاقيات مع شركات بالمنطقة لتوفير منتجاتها على نطاق أوسع.

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