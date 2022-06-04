«لوتس كارز»: الشرق الأوسط سوق رئيسية للعلامة التجارية

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت شركة أدماس موتورز، الوكيل الرسمي لعلامة لوتس كارز في الإمارات مات ويندل، مدير عام شركة لوتس كارز في زيارته الأولى إلى دبي، والذي كان له دور فعّال في تطور شركة لوتس كارز المستمر وتحولها من شركة سيارات رياضية في المملكة المتحدة إلى علامة تجارية رائدة في مجال صناعة سيارات الأداء العالي عالمياً. والتقى ويندل بإدارة شركة أداماس موتورز، وقام بجولة في مرافق الشركة وزار صالات عرض أداماس موتورز.

وشهدت مبيعات شركة لوتس كارز ارتفاعاً ملحوظاً على المستوى العالمي بمقدار 24% خلال عام 2021، وهو أفضل أداء للشركة منذ نحو عقد من الزمن، وحقق وكيل شركة لوتس كارز في دولة الإمارات المركز الأول في مبيعات سيارات لوتس على المستوى العالمي خلال الربع الأول 2022.

وقال مات ويندل أثناء افتتاح صالة عرض جديدة في دبي: أصبحت منطقة الشرق الأوسط من الأسواق الرئيسية لشركة لوتس كارز على مستوى العالم بفضل الدعم من شركائنا في شركة أداماس موتورز. ولفتت مرافق شركة أداماس في المنطقة انتباهي ونالت إعجابي.

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