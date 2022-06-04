اجتماع المكتب الدائم للمصارف المركزية العربية الاثنين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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يعقد المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية اجتماعه السنوي الاثنين بمقر الصندوق في أبوظبي، بهدف الإعداد لاجتماع الدورة المقبلة السادسة والأربعين للمجلس.

يترأس الاجتماع رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، بمشاركة معالي خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي يقدّمه الدكتور عبد الرحمن مناقشة مجموعة من أوراق العمل التي أعدتها اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، يشمل أهمها، تطبيق متطلبات بازل في الدول العربية، وقياس مخاطر التعرضات الكبيرة وضوابط منح الائتمان وفق بازل III، ومتطلبات التحول إلى نظام الرقابة القائم على المخاطر، المعدة من قبل اللجنة العربية للرقابة المصرفية. كما تشمل أوراقاً حول موضوعات السلامة والصحة المالية للمستهلك، والتهيئة الرقمية للعملاء لتعزيز الشمول المالي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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