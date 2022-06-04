«سبينس» توقف استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت متاجر «سبينس» التزامها بالحدّ من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع متاجرها بأنحاء الإمارات. واعتباراً من أول يونيو، أزالت متاجر «سبينس» في أبوظبي الأكياس البلاستيكية من جميع نقاط البيع، في خطوة تنسجم مع السياسة الجديدة التي وضعتها هيئة البيئة بأبوظبي والرامية إلى حظر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام في جميع نقاط البيع ابتداءً من الأول من يونيو. ومن المقرّر أن يعقب هذه الخطوة وقف استخدام الأكياس الورقية أحادية الاستخدام في يوليو المقبل.

كذلك تلتزم متاجر «سبينس» في دبي بحظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تشمل الأكياس المصنوعة من البلاستيك والورق والبلاستيك القابل للتحلّل الحيوي والمواد النباتية القابلة للتحلل، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وقرّرت متاجر «سبينس» مكافأة المتسوقين على استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، بمنحهم خصماً قدره 25 فلساً على إجمالي فاتورة المشتريات في كل مرة يُحضرون فيها كيس التسوّق معهم إلى المتجر، وذلك لمساعدتهم على تبني التغيير. وتعاكس هذه الطريقة تماماً فكرة دفع 25 فلساً لاستخدام كيس بلاستيكي أحادي الاستخدام. وتطرح «سبينس» مجموعة من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام بتصاميم مبتكرة.

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