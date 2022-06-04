ماليزيا تسعى لجذب مليوني سائح من الإمارات والشرق الأوسط

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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أكدت داتو سري حاجة نانسي شكري، وزيرة السياحة والفنون والثقافة الماليزية لـ«البيان»، تركيز ماليزيا على جذب واستقطاب المزيد من السياح من الإمارات ودول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة، مشيرة إلى تكثيف الجهود الترويجية لجذب مليوني سائح، وتحقيق عائدات تصل إلى 7.5 مليارات درهم.

وقالت إنه في وقت سابق من الجائحة، أطلقت هيئة السياحة الماليزية حملة #WeMissYou، التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وهدفت إلى استقطاب السياح إلى عناصر الجذب الرائعة المتنوعة التي تقدمها ماليزيا.

كانت هيئة السياحة الماليزية شاركت في سوق السفر العربي 2022، الذي أقيم مؤخراً في دبي، حيث وقعت مذكرة تعاون مع طيران الإمارات في إطار إنعاش وتطوير حركة السفر إلى ماليزيا من الأسواق الرئيسية عبر طيران الإمارات.

وأوضحت داتو شكري أنه من خلال هذه الاتفاقية، ستعمل هيئة السياحة الماليزية مع طيران الإمارات لاستكشاف المبادرات ذات المنفعة المتبادلة التي من شأنها دفع عجلة السياحة والسفر إلى ماليزيا، وتوفير المزيد من الفرص لطيران الإمارات لخدمة السوق، والتي تشمل الرحلات التعريفية وورش العمل والندوات والحملات الرقمية وحملات التسويق على متن الطائرة وغيرها من البرامج التسويقية.

إكسبو

وأشارت إلى أن مشاركة ماليزيا في معرض إكسبو 2020 دبي شكلت فرصة رائعة لمشاركة الهوية والنهج متعدد الثقافات لماليزيا مع العالم بأسره، وفي محاولة لضمان الانتعاش الكامل للسياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى، تدرك الحكومة الماليزية الحاجة أهمية تعزيز التعاون الدولي، فضلاً عن الترويج لماليزيا كجزء من الأسرة الكبيرة في العالم.

وخلال المعرض، تم تنظيم أسبوع السياحة البيئية للترويج لماليزيا باعتبارها الوجهة التالية للسياحة البيئية في العالم، بما يتماشى مع سياستها الوطنية للسياحة 2020 - 2030 لتسليط الضوء على السياحة المستدامة والمسؤولة. وشارك في البرنامج الذي استمر أسبوعاً 16 منظمة ووكالة سياحية ماليزية، مما عزز الجهود الترويجية على الساحة العالمية.

وتمكن الزوار من تجربة «ماليزيا، آسيا حقاً» في فقرة «الانسجام المنشط» في جناح ماليزيا، مع عروض يومية، بالإضافة إلى عرض التقاليد والفنون والحرف المتنوعة التي تنتمي إلى مجموعات عرقية مختلفة من ماليزيا.

كذلك كانت هناك عروض للرقصات التقليدية للمجموعات العرقية والثقافات الماليزية والهندية والصينية. وحققت العروض التي قدمتها الإدارة الوطنية للثقافة والفنون التابعة للوزارة نجاحاً كبيراً لدى الزوار وأثارت اهتمامهم بزيارة ماليزيا. كما استمتع الزوار بمزيج رائع من النكهات الماليزية في مقهى ماليزيا لتذوق الأطباق الماليزية الشهيرة واللذيذة.

حملات

أعادت ماليزيا رسمياً فتح حدودها أمام السياح الدوليين اعتباراً من 1 أبريل. وقامت هيئة السياحة الماليزية، وهي المجلس الترويجي التابع لوزارة السياحة والفنون والثقافة، بإطلاق حملات ترويجية لعرض المزيج الفريد للبلاد تحت عنوان «آسيا الحقيقية»، في الشرق الأوسط والعالم ككل.

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