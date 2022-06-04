الأسهم المحلية تجذب 12 مليار درهم في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

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جذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بلغت قيمتها 12 مليار درهم على مدار 5 جلسات الأسبوع الماضي، منها 9.2 مليارات في أبوظبي ونحو 2.8 مليار في دبي. وجرى تداول 2.2 مليار سهم، موزعة بواقع 1.5 مليار في أبوظبي و746 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ نحو 100434 صفقة على مدار الأسبوع.

وصعدت الأسهم المحلية على مدار 5 جلسات خلال تعاملات الأسبوع الماضي بدعم صعود شبه جماعي للقطاعات القيادية. وصعد مؤشر سوق دبي ليغلق عند 3387 نقطة. كما صعد سوق أبوظبي ليغلق عند 9800 نقطة ليرتفع المؤشر 142 نقطة على مدار 5 جلسات.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 2.7% خلال الاسبوع. وارتفع قطاع العقار نحو 4.7% بدعم صعود «إعمار العقارية» 6.2% و«ديار» 1.2%، واستقر «الاتحاد العقارية» دون تغير يذكر، بينما تراجع «إعمار للتطوير» 0.9%. وصعد قطاع البنوك 3.1% بدعم ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 6.5% و«دبي الإسلامي» 0.7%. كما صعد قطاع الاستثمار نحو 1.5% بدعم ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.2% و«شعاع كابيتال» 4%، بينما تراجع «سوق دبي المالي» 4.8%.

وصعد قطاع النقل 4.7% مع ارتفاع «العربية للطيران» 5% و«أرامكس» 4% و«الخليج للملاحة» 0.7%. كما صعدت أسهم قطاعات الخدمات 3.6% والاتصالات 1.3%، بينما تراجعت أسهم السلع 2% والتأمين 0.1%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 598 مليون درهم، تلاه «ديوا» بـ 219 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 215 مليوناً. وحقق سهم «الفردوس القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 32%، تلاه «تكافل الإمارات» 16%، فيما كان «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 1.47% ليغلق عند 9800 نقطة مقابل 9658 نقطة الأسبوع الماضي، مرتفعاً 142 نقطة على مدار 5 جلسات. وفي القطاع المالي، صعد «العالمية القابضة» 0.2% و«ملتيبلاي» 4.3%، بينما نزل «ألفا ظبي» 2% و«الواحة كابيتال» 1.3%. وفي قطاع الطاقة صعد «أدنوك للحفر» 4% و«دانة غاز» 1.9%، و«أدنوك للتوزيع» 0.24%.

كما صعد «طاقة» 3%. وفي قطاع البنوك ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 5.6% و«أبوظبي الأول» 1.8% و«أبوظبي التجاري» 4%. وفي قطاع العقار، صعد «الدار» 6% و«رأس الخيمة العقارية» 0.7%، و«إشراق» 0.7%. وفي قطاع الاتصالات صعد سهم «اتصالات» 1%، واستقر سهم «الياه سات» دون تغير يذكر.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» جاذباً 1.7 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 1.5 مليار درهم، ثم «بروج» مستقطباً 1.15 مليار درهم.

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