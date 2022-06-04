رسملة سوق أبوظبي تتجاوز تريليوني درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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تخطت الرسملة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز تريليوني درهم المرة الأولى على الإطلاق وذلك بالتزامن مع إدراج أسهم شركة «بروج»، عقب استكمال عملية الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

ووصلت القيمة السوقية لشركة «بروج» المشروع المشترك للبتروكيماويات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، عند الإدراج إلى نحو 20.05 مليار دولار (73.64 مليار درهم)، لترتفع القيمة السوقية إلى 90.17 مليار درهم بنهاية تداولات أمس محققة مكاسب سوقية في أول يوم تداول بقيمة 16.5 مليار درهم.

وشهد سهم «بروج» تداولات نشطة في جلسة أمس بأكثر من 1.15 مليار درهم بعد تداول 376.8 مليون سهم من خلال 8942 صفقة ليغلق عند 3 دراهم مقارنة بسعر بدء التداول البالغ 2.45 درهم بنمو جاوز نسبته 22.4%. واستقطب الاكتتاب العام الأولي لشركة «بروج»، طلباً إجمالياً بأكثر من 83.4 مليار دولار، ما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل نحو 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

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