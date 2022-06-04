«مالية عجمان» تنظم ورشة حول الإقفالات الشهرية والتقارير المالية

المصدر: (عجمان - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة المالية في عجمان ورشة توعية حول الإقفالات الشهرية والتقارير المالية، وذلك في إطار مساعيها وحرصها الدائم على الارتقاء بمستويات الكفاءة والفعالية لمنظومة العمل المؤسسي.

واستعرضت الدورة التحديات التي تواجه الدوائر في الإقفال الشهري، والتأكيد على آلية الإغلاقات لتطبيقها وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة بالمجال رفع مستوى الوعي حول إثبات وتسجيل المعاملات المالية وفق أساس الاستحقاق، وتطبيق أفضل المنهجيات المحاسبية لتطوير العمل المالي الحكومي.

وأكد راشد الرئيسي، مدير قسم العمليات المالية بدائرة المالية في عجمان أن الدائرة حريصة على تعزيز قدرات الموظفين الماليين على مستوى حكومة عجمان وإعدادهم لإدارة العمل المالي الحكومي بالصورة الأمثل، وتحفيزهم على تبني أفضل الممارسات المهنية، ليتم توظيفها لتتماشى مع السياسات المالية وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وتابع: نؤمن بأهمية العنصر البشري ودوره في قيادة المستقبل، ونواصل جهودنا لتعريف موظفي حكومة عجمان بكل منهجيات الإقفالات الشهرية والتقارير المالية من خلال توفير بيانات دقيقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز