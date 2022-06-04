«سايفر كابيتال» تستثمر في «أيوموب»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت «أيوموب»، شركة بلوك تشين لتطوير بروتوكول لامركزي لأول شبكة وممثل رقمي لسوق التنقل في العالم، استكمال حصولها على استثمار من «سايفر كابيتال»، وهي شركة خاصة لرأس المال الاستثماري، تركز على تقنية البلوك تشين ومقرها دبي. وسيتم استخدام الاستثمار لتعزيز تطوير بنية البلوك تشين لـ«أيوموب».

ويُسهّل تطبيق «أيوموب» و«مخطط الرحلة» به، التنقل متعدد الوسائط ويحسّن التجربة من خلال الاستفادة من أسطول مؤلف من 7000 سيارة أجرة ويتيح التنقل على نطاق صغير في أكثر من 270 مدينة وآلاف المواقف الخاصة للسيارات وأكثر من 480 وسيلة للنقل العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أيوموب، بويد كوهين: نتوسع بشكل استباقي خارج أوروبا، واختيارنا الإمارات قرار استراتيجي، فنحن على ثقة بأن الإمارات في طريقها لتصبح مركزاً لتقنية البلوك تشين.

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