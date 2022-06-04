مشاركة ناجحة لمطار الشارقة في معرض الهند للشحن الجوي 2022

المصدر: (الشارقة - وام )

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اختتمت هيئة مطار الشارقة الدولي مشاركة ناجحة في النسخة التاسعة من معرض الهند للشحن الجوي 2022، والذي عقد في مدينة مومباي بجمهورية الهند على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو الجاري.

وشكّل المعرض فرصة مثالية لوفد هيئة مطار الشارقة الدولي للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال الشحن الجوي، كما أتاح تبادل الخبرات والتواصل مع المتخصصين وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في قطاع الطيران من مختلف أنحاء العالم.

وقال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: سلطت مشاركتنا في المعرض الضوء على خدمات ومرافق المطار المتعددة والتسهيلات التي يقدمها مركز الشحن، حيث يعتبر السوق الآسيوي عموماً والهندي خصوصاً أحد أبرز الأسواق الناشئة في العالم والمهمة بالنسبة لمطار الشارقة الذي يفخر باكتسابه على مدى السنوات الماضية العديد من الشركاء المتميزين.

وذلك في إطار الحرص المستمر على تعزيز نمو حركة الشحن، والتي شهدت زيادة ملحوظة عبر المطار خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة أكثر من 39.566 ألف طن بنسبة زيادة 26.39% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحرص وفد مطار الشارقة على عقد اجتماعات موسعة مع ممثلي كبرى شركات الشحن الجوي في العالم من أجل الوقوف على آخر التطورات والاتجاهات واستشراف مستقبل القطاع في المنطقة والعالم.

وشهد الجناح اهتماماً وإقبالاً واسعين من المشاركين في معرض الهند للشحن الجوي 2022 للتعرف على الخدمات المتميزة والحلول المبتكرة والتسهيلات الكبيرة للشركات عبر مطار الشارقة.

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