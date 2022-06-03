«هيرميس» تنجح في إتمام دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام لأسهم شركة «بروج»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت المجموعة المالية «هيرميس» أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام دور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لأسهم شركة «بروج للبتروكيماويات» بقيمة 2 مليار دولار (7.35 مليارات درهم) في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وتعد هذه الصفقة هي أكبر عملية طرح عام في تاريخ سوق أبو ظبي للأوراق المالية منذ الطرح العام لشركة أدنوك للحفر الذي بلغ 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم). وقد قامت شركة بروج، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال توفير حلول البولي أوليفين المتقدمة، بطرح 3 مليارات سهم – أو ما يعادل 10 % من أسهمها - بسعر 2.45 درهم للسهم، وبقيمة سوقية قدرها 73.6 مليار درهم (20 مليار دولار).

وفي هذا السياق، أعرب محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بهذه الصفقة – حيث تواصل الشركة دورها الاستباقي في فتح المجال أمام السوق الإماراتي وأسواق الشرق الأوسط بوجه عام عبر توجيه أنظار المستثمرين وتعزيز فرص الاستثمار. وأشار فهمي إلى أنه برغم التقلبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية.

إلا أن أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها أحد أسواق الأسهم الواعدة، وذلك في ضوء الطروحات الأولية الناجحة التي شهدتها السوق خلال عام 2021، وهو ما انعكس في قدرتها على جذب شريحة واسعة من المستثمرين.

وأضاف فهمي أن هذه الصفقة هي امتداد للسجل الحافل بالإنجازات الذي تنفرد به المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ كبرى صفقات أسواق المال في المنطقة والتي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز التنافسية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وتعتبر شركة «بروج» إحدى الشركات الرائدة في العالم في توفير حلول مبتكرة ومتنوعة من مادة البلاستيك لقطاعات مختلفة مثل الزراعة والبنية الأساسية والطاقة والتغليف والسيارات والرعاية الصحية.

وقد تأسست عام 1998 كشراكة استراتيجية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية («أدنوك») وشركة بورياليس، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة بورياليس إيه جي، وهي شركة نمساوية لتصنيع الكيماويات والأسمدة. وتضم شركة «بروج» فريقًا يضم أكثر من 3100 موظف، فضلًا عن قاعدة عملاء تمتد إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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