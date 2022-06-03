6.8 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 6.8 مليارات درهم، إذ شهدت الدائرة الأسبوع الماضي تسجيل 1959 مبايعة بقيمة 5.05 مليارات درهم، منها 333 مبايعة للأراضي بقيمة 1.5 مليار، و1626 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.55 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 342 مليون درهم في منطقة جبل علي الثالثة تليها مبايعة بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الجداف. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من ناحية عدد المبايعات إذ سجلت 138 مبايعة بقيمة 308 ملايين درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم، وثالثة في ميناء جبل علي بتسجيلها 40 مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من ناحية عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 189 مبايعة بقيمة 538 مليون درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 148 مبايعة بقيمة 427 مليون درهم، وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 250 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.58 مليار درهم منها 78 رهن أراضٍ بقيمة 567.86 مليون درهم و357 رهن فلل وشقق بقيمة 1.01 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 202 مليون درهم وأخرى في منطقة المنارة بقيمة 126 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 84 هبة بقيمة 228.25 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 85 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 19 مليون درهم.

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