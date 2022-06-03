أسواق المال الإماراتية تحقق مكاسب نوعية من بداية 2022

المصدر: وام

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حققت أسواق المال الإماراتية، مكاسب نوعية منذ بداية العام الجاري 2022، حيث أضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 332 مليار درهم لرأسماله السوقي منذ يناير، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة، بينما صعد سوق دبي المالي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 4.73%.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 18.5% خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري ليغلق عند 10054.9 نقطة في نهاية مايو الماضي، كما نجح السوق خلال الفترة نفسها، في تحقيق مستوي تاريخي هو الأعلى علي الإطلاق مع وصوله إلى 10171 نقطة في أبريل الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 1.626 تريليون درهم في نهاية العام الماضي إلى 1.958 تريليون درهم في نهاية شهر مايو الماضي، بزيادة تعادل 332 مليار درهم بفضل المكاسب القوية للأسهم، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت "موانئ أبوظبي" و"جي إف إتش".

وبحسب رصد "وام"، صعد سوق دبي المالي خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري بنحو 4.73% بالغاً مستوي 3347.2 نقطة، بمكاسب سوقية جاوزت 136.5 مليار درهم ليرتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 411.5 مليار درهم نهاية العام الماضي إلى 548 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي.

وعلى صعيد الأسواق العربية، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 16.7% منذ بداية العام الجاري لتغلق عند 2472.5 نقطة، وصعد السوق السعودي بنسبة 14.5% ليصل إلى 12921.7 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق الكويت العام بنسبة 11.1% إلى 7823.6 نقطة.

وصعدت بورصة قطر خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 11.1% إلى 12919.4 نقطة، ووصلت مكاسب بورصة البحرين إلى 6.87% لتغلق عند 1920.8 نقطة، وزادت بورصة تونس بنسبة 4.7% لتغلق عند 7377 نقطة نهاية الشهر الماضي.

كما وصلت بورصة مسقط إلى 4116 نقطة، وبلغت بورصة الدار البيضاء مستوى 12339.6 نقطة، بينما بلغت بورصة مصر مستوى 10150.05 نقطة.

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