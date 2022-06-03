«إعمار» تطلق مشروع «العنوان رزيدنسز ذا باي»

المصدر: دبي - بشار باغ

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علمت «البيان» أن «إعمار العقارية» ستطلق رسمياً مشروعاً جديداً هو «العنوان رزيدنسز ذا باي» خلال الأيام المقبلة، وهو عبارة عن برج سكني جديد في جزيرة «إعمار بيتشفرونت»، التي تشكل جزءاً رئيسياً من منطقة الواجهة البحرية «دبي هاربر»، وسيتم إنجاز البرج الفاخر في ديسمبر 2026.

ويمتاز البرج بإطلالات على نخلة جميرا وجزيرة بلوروترز، ويضم 55 طابقاً بشقق سكنية فاخرة تشمل شققاً بغرفة نوم وصالة بمساحات تتراوح من 700 لغاية 800 قدم مربعة تبدأ أسعارها من 2.3 مليون درهم، بالإضافة إلى شقق بغرفتي نوم وصالة تتراوح مساحاتها من 1100 لغاية 1200 قدم مربعة بأسعار تبدأ من 3.8 ملايين درهم، إلى جانب شقق بـ 3 غرف نوم وصالة بمساحات من 1400 لغاية 1500 قدم مربعة بأسعار تبدأ من 5 ملايين درهم.

وستتيح المرحلة الأولى لمبيعات «العنوان رزيدنسز ذا باي» شراء نصف طابق أو طابق كامل ومن ثم طرح الشقق المفردة للبيع، ويتضمن جدول الدفعات الخاصة بالمشروع دفعة أولى بـ 10% من إجمالي قيمة العقار عند الحجز، بالإضافة إلى 10% في يوليو من العام الجاري، ومن ثم دفعتين الأولى 10 % والثانية 5 % في 2023 وكذلك دفعتين مشابهتين في 2024، على أن يتم تقديم دفعتين كل منهما بـ 10 % في 2025 ودفعة بـ 10 % في 2026 وصولاً إلى الدفعة المتبقية بـ 20 % عند اكتمال بناء البرج في ديسمبر 2026.

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