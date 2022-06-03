تراجع أسواق الأسهم.. والسيولة 1.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إثر تعرضها لعمليات بيع، في وقت نجحت فيه أسهم قيادية بقطاعات العقار والخدمات في الصعود مخالفة الاتجاه العام، لتحافظ على تماسك الأسواق، وتوقف مؤشر سوق دبي عن الصعود بعد 3 جلسات متتالية، وتراجع بنسبة 0.33% ليغلق عند 3396 نقطة، كما هبط مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.5% ليغلق عند 9826 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.7 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم بأبوظبي، و383 مليونا بدبي. وجرى التداول على نحو 323 مليون سهم، موزعة بواقع 128 مليون سهم في دبي، و194 مليونا سهم بأبوظبي، عبر تنفيذ 16935 صفقة.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي بدعم صعود أسهم قطاعي العقار والخدمات. وتراجع مؤشر السوق 0.33%. وصعد قطاع العقار 0.35% مع ارتفاع «إعمار للتطوير»1% و«إعمار العقارية» 0.3%، بينما تراجعت أسهم «الاتحاد العقارية» 0.7% و«ديار» 0.7%. وصعد قطاع الخدمات 1%.

وتراجع قطاع البنوك 0.2% مع هبوط «دبي الإسلامي»1.3%، بينما صعد «الإمارات دبي الوطني» 0.7%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.5% بنزول «دبي للاستثمار»0.4% و«سوق دبي المالي» 0.9%، بينما صعد «شعاع كابيتال» 0.9%، ونزل قطاع النقل 0.5% بضغط نزول «الخليج للملاحة» 0.3% وتراجع «أرامكس» 1.5%. كما تراجعت أسهم قطاعات الاتصالات 0.5% والسلع 2.7% والتأمين 1.5% والمرافق العامة 1.55%.

وتصدر «ديوا» النشاط بنحو 112 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بـ 86 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 81 مليوناً، فيما كان «الوطنية للتأمينات العامة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.5% ليغلق عند 9826 نقطة، وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 0.4%. وفي القطاع المالي والبنوك تراجعت أسهم «العالمية القابضة» 0.07% و«أبوظبي الأول» 1.3% و«أبوظبي التجاري» 1.9%، بينما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1.6%. وفي قطاع الطاقة صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 0.2%. وتصدر النشاط «العالمية القابضة» بـ 357 مليون درهم، فيما كان «ميثاق للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

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