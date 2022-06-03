162 مليار دولار تمويلات «التنمية الإسلامي» لـ 11 ألف مشروع في 57 دولة

المصدر: (شرم الشيخ – وام)

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أعلن الدكتور محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن قيمة التمويلات، التي قدمها البنك حتى الآن بلغت 162 مليار دولار لأكثر من 11 ألف مشروع في 57 دولة أعضاء المجموعة، إضافة إلى المجتمعات المسلمة خارج المجموعة.

وقال الجاسر رداً على سؤال لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال مؤتمر صحفي عقد أمس على هامش اجتماعات المجموعة السنوية للعام 2022 المقامة حالياً في مدينة شرم الشيخ، بجمهورية مصر العربية إنه اعتباراً من العام المقبل ستصل قيمة تمويلات البنك لدوله الأعضاء 5 مليارات دولار سنوياً، مشيراً إلى أن ديسمبر الماضي شهد ارتفاعاً كبيراً في التمويلات، بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار. وحول إجراءات البنك والدول الأعضاء في مواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة والأحداث الجيوسياسية الجارية أكد أن خطة البنك تركزعلى استعادة الانتعاش ومكافحة الفقر وإحداث نمو متصالح مع البيئة وتطوير البنية التحتية وتنمية العنصر البشري.

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