برنامج لـ«الاقتصاد» لدعم قدرة الشركات الصغيرة على التصدير

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج ScaleUp Export بالتعاون مع شركة «يو بي إس» العالمية المتخصصة في الخدمات اللوجستية والشحن، وذلك تحت مظلة «موطن ريادة الأعمال» والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2021.

ويهدف برنامج ScaleUp Export إلى دعم القدرة التصديرية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الإماراتية وتعزيز نفاذ منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية من خلال مجموعة من الأدوات والبرامج الداعمة، وعبر إقامة مجموعة من الشراكات المستهدفة مع القطاعات المعنية محلياً وعالمياً.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن الإمارات، انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة وبما ينسجم مع مبادئ الخمسين، تواصل جهودها لتنمية قطاع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة باعتبارها مرتكزاً رئيسياً لبناء اقتصاد المستقبل والقائم على المعرفة والابتكار والتنوع والتنافسية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تعمل على توفير جميع الممكنات لازدهار ريادة الأعمال وتحقيق الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية نمواً سريعاً يعزز من مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف: شهدت المرحلة الماضية إطلاق مجموعة متميزة من المبادرات والبرامج تحت مظلة «موطن ريادة الأعمال» والهادفة لإحداث نقلة نوعية في البيئة الداعمة لريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتعزيز جاذبيتها للمشاريع الريادية من مختلف أنحاء العالم، من خلال سلسلة من الشراكات مع مؤسسات وشراكات عالمية في مختلف المجالات، ويمثل إطلاق ScaleUp Export بالتعاون مع «يو بي إس» استمراراً واستكمالاً لمبادرات «موطن ريادة الأعمال» بهدف دعم نموها ورفدها بالأدوات والمعلومات اللازمة لزيادة حجم صادراتها إلى الأسواق الخارجية وتطوير أعمالها بشكل مستدام، مشيراً معاليه بأن البرنامج يصب في دعم المستهدف الاستراتيجي لموطن ريادة الأعمال بتوفير البيئة المحفزة لتطوير واحتضان 20 شركة مليارية (يونيكورن) في الدولة بحلول 2031.

ويوفر البرنامج إمكانية وصول الشركات المسجلة فيه إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين في مختلف القطاعات، وذلك تسهيلاً للحصول على الاستشارات الفنية والقانونية، إضافة إلى الحصول على أسعار خاصة للشحن، وتوفير فرص التدريب والتوجيه اللازم وإقامة ورش عمل فنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق العالمية، وإتاحة برنامج توجيهي وإشرافي وندوات حول الأسواق المستهدفة للتصدير.

تسجيل ومعايير

وأوضحت وزارة الاقتصاد أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المرخصة أصولاً والمسجلة في إحدى إمارات الدولة، الاستفادة من خدمات البرنامج من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لموطن ريادة الأعمال على الرابط https:/‏/‏theentrepreneurialnation.com إذا حققت واحداً أو أكثر من المعايير المطلوبة التالية، والتي سيتم التأكد منها ودراستها من قِبل كل من الوزارة وups:

- أن تكون الشركة عاملة بقطاعات التجارة الإلكترونية أو التكنولوجيا الفائقة أو الإلكترونيات عموماً.

- أن تكون عاملة في تصنيع إحدى السلع التالية: الملابس، إكسسوارات الأزياء، الإلكترونيات الاستهلاكية، الهواتف المحمولة، قطع الغيار، وأجزاء الآلات.

- أن تكون الشركة تقوم بالتصدير حالياً، وترغب في زيادة صادراتها من خلال تنشيط المنتجات الحالية أو توسيع الأسواق وقنوات البيع لديها.

- أن تتمتع الشركة بإمكانات عالية للتصدير، حيث سيتم تقييم كل حالة على حدة.

- أن تكون الشركة تقوم بالتصدير أسبوعياً أو كل أسبوعين أو تخطط للقيام بذلك.

منصة دعم

يعد برنامج ScaleUp Export إحدى المبادرات المندرجة تحت مسار برنامج «منصة دعم الشركات السريعة النمو»، أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لـ «موطن ريادة الأعمال»، وينطلق بالتعاون مع شركة يو بي إس بهدف توفير خدمات جديدة ومتميزة للشركات المسجلة في البرنامج بما يدعم قدرتها على ترويج صادراتها وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية، وإتاحة البيانات الكافية لها من أجل اختيار الأسواق المناسبة لمنتجاتها، والعمل على تطويرها بما يتناسب مع الأسواق المستهدفة.

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