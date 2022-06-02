«إس أند بي» تمنح «إعمار» نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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رفعت وكالة «إس أند بي» العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل، وأيضاً تصنيفها لأدوات الدين لدى كلٍ من شركتي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز مانجمنت» (إعمار مولز)، من «+BB» إلى «BBB-»، مع منح الشركتين نظرة مستقبلية مُستقرة.

وبحسب تقرير أصدرته «إس أند بي» أمس فقد استندت الوكالة في رفع تصنيفها الائتماني للشركتين إلى الرقم القياسي الذي حققته «إعمار العقارية»، في مبيعاتها من العقارات قبل الانتهاء من إنشائها «على الخريطة» في 2021.

حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المبيعات 27.4 مليار درهم «7.5 مليارات دولار»، وأيضاً الانتعاش الذي شهده الطلب على العقارات السكنية في دبي عموماً على مدار العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الوكالة رصدت أيضاً تحسناً في قدرة «إعمار العقارية»، على سداد ديونها في 2021، على نحو يفوق توقعات الوكالة.

ومن المتوقّع أن يستمر هذا التحسن في العام المالي 2022-2023، ذلك أن «إعمار العقارية»، تستخدم ما لديها فائض في النقدية في سداد ديونها.

وفي ما يخص النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها «إس أند بي» لكلٍ من الشركتين، أفاد التقرير بأن هذه النظرة تعكس توقعات الوكالة بأن تواصل «إعمار العقارية» جني أموال من عملياتها، وهي نفس النظرة التي انعكست على «إعمار مولز مانجمنت».

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