اهتمام بولندي متزايد بالاستثمار في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

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رصدت صحيفة «وارسو بزنس جورنال» البولندية اهتماماً مُتزايداً من جانب البولنديين في الفترة الأخيرة بالاستثمار في دبي، وبصفة خاصة الاستثمار العقاري. ونشرت الصحيفة المُتخصصة في شؤون الاقتصاد والأعمال التجارية تقريراً عن جاذبية دبي للمشترين والمستثمرين العقاريين البولنديين.

وذكر التقرير أن اهتمام البولنديين بالاستثمار خارج بولندا لم يعد مُقتصراً كما كان من قبل على الوجهات الأوروبية، خاصة الوجهات المُطلة على بحر البلطيق، وهي وجهات مُفضلّة تقليدية لدى البولنديين للاستثمار الخارجي، بحكم قربها الجغرافي من بولندا، وإنما ظهرت دبي أخيراً منافساً قوياً يستقطب اهتمام المستثمرين البولنديين بشكل متزايد.

وأوضح التقرير أن انخفاض أسعار العقار في دبي، بالمقارنة مع نظيرتها في بولندا أو في الوجهات الأوروبية الأخرى، يُعد العامل الرئيس وراء هذه الجاذبية المُتزايدة لدبي في أعين البولنديين خلال الفترة الراهنة.

واستشهد التقرير بتصريحات أدلت بها إيوا كيموريك- فيدور، رئيسة «نادي المُستثمرات» في بولندا، والتي أفادت بأن ثمّة اتجاهاً مُتزايداً بين البولنديين حالياً للاستثمار خارج بلدهم، وباتت دبي أحد الخيارات المُفضلّة لديهم في هذا الشأن.

وقالت فيدور: «إمكانية العمل عن بُعد في دبي فتحت أمام البولنديين طريقة جديدة تماماً في التفكير بشأن الاستثمار العقاري. وبات البولنديون الآن يفكرون خارج نطاق بحر البلطيق والجبال البولندية في البحث عن وجهات لشراء عقارات يُمضون فيها عُطلاتهم».

وبدورها، قالت داريا جوهري، استشارية أولى للعقارات لدى وكالة «ليونز ستيت» للاستثمار العقاري: «يُمكن للبولندي شراء شقة في دبي تبلغ مساحتها 40 متراً مربعاً مقابل 500,000- 600,000 زلوتي بولندي، أي ما يُعادل 430.000 - 517.000 درهم»

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