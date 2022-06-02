«الفطيم» تستهدف استثمار مليار دولار في مصر

المصدر: القاهرة - رويترز

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كشف مجلس الوزراء المصري، في بيان، أن مجموعة الفطيم تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 700 مليون إلى مليار دولار في مصر، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، رجل الأعمال عمر عبد الله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «الفطيم».

وقال عمر عبد الله الفطيم، إن مجموعة «الفطيم» توجد في السوق المصرية منذ نحو 40 عاماً، وتعمل المجموعة على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ولديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار في مصر، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعرب عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، مؤكداً أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعاً له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية، ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري.

وتعمل ماجد الفطيم في مصر منذ 40 عاماً، في قطاعات متنوعة، بين مراكز التسوق والتجزئة والفنادق والمجمعات السكنية.

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