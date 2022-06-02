1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 456 مبايعة بقيمة 1.37 مليار درهم، منها 84 مبايعة أراضٍ بقيمة 603.18 ملايين درهم و372 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 766.13 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 342 مليون درهم في منطقة جبل علي الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 80 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم، وثالثة في ميناء جبل علي بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 746 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، وأخيراً مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 67 مبايعة بقيمة 128 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 324.38 مليون درهم، منها 12 رهن أراضٍ بقيمة 61.5 مليون درهم، و83 رهن فلل وشقق بقيمة 262.88 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 55 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 41 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 58.51 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 16 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 9 ملايين درهم.

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