الإمارات وسنغافورة تتعاونان بمجال رقمنة الصناعة البحرية

المصدر: وام

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أكدت كوا لي هون الرئيسة التنفيذية لهيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة سعي بلادها لتعزيز تعاونها مع دولة الإمارات بمجال رقمنة الصناعات البحرية وخفض البصمة الكربونية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركتها في اجتماع المائدة المستديرة لسلطات الموانئ المنعقد حالياً في أبوظبي أن سنغافورة والإمارات تتمتعان بعلاقات ثنائية قوية للغاية في مختلف المجالات بما فيها قطاع الشحن البحري والصناعات البحرية عموماً.

ولفتت إلى أن جميع التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة البحرية تتم مناقشتها في المائدة المستديرة لسلطات الموانئ، وهو مؤتمر بحري سنوي كبير يجمع سلطات الموانئ من جميع أنحاء العالم لتعزيز التوافق والتعاون في الصناعة.

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